Fundi Said Ahmed Mouhiddine lit le Coran avec le cœur et l’esprit

Le Coran n'est pas révélé pour être lu et chanté comme un hymne national mais plutôt pour être lu puis compris. Beaucoup de musulmans passent leur temps à le lire car ça leur apaise. Tant mieux pour eux. Seule une minorité le lit et comprend sa philosophie, son contexte historique et son sens. Ceux qui le maîtrisent le préservent minutieusement voire jalousement et préfèrent maintenir la masse dans l'ignorance totale.





Aux Comores, les Fundi ou maîtres coraniques sont tellement nombreux. Dieu seul connaît combien ils sont, tellement ils sont nombreux et protéiformes. Les uns ont été formés dans des grandes universités telles l’Université de Médine, à Azhar en Égypte et ou à l’Université internationale d’Afrique au Soudan. Les autres sont formés dans les mosquées ou madrasa du pays. Chacun de ces deux groupes a son approche, sa vision et sa lecture différente de l’autre du livre sacré et des traditions prophétiques. Le prédicateur doit impérativement s’adapter aux réalités du pays, de plonger dans la masse et éviter surtout de contrarier les traditionalistes et détenteurs du pouvoir de la « place à palabre » afin d’ avoir une place dans la société. Sinon il décide de rester droit dans ses bottes et rester fidèle aux préceptes de l’Islam au risque d’être blackbouler par la première.





Entre les deux camps, il y a un prédicateur qui se distingue des autres par son franc-parler. Il sait pertinemment que ses discours déplaisent mais il préfère plaire à Dieu et déplaire la foule. Il s ‘agit de Fundi Said Ahmed Mouhiddine. Né à Mbeni dans la région Hamahamet, il est parmi les rares Fundi du pays qui osent condamner et critiquer en public et sur les réseaux sociaux les mascarades et le naufrage de la société comorienne qui se réclame musulmane par leur foi et croyance mais dont leurs pratiques coutumières sont contraires de ce qu’ils prétendent croire et être.





Fundi Said Ahmed Mouhiddine a une approche et une lecture très éclairée et véridique de la parole de Dieu. Il est conscient que sa position et son discours déplaisent une très importante frange de ses compatriotes, voire au sein de sa propre famille mais il reste fidèle sur sa voie illuminée par le «milat rasuli », les traditions prophétiques ou la voie prophétique comme il a l’habitude de le dire, à la place du »Mila kantsi » que je traduirai par « traditions sans pays.»





L’Islam comorien est-il instrumentalisé !





Oui aux Comores, l’Islam est hautement instrumentalisé par les traditionalistes, les politiques et surtout par ceux qui devraient le protéger en premier à savoir les religieux. Les traditionalistes plient toutes les couchent sociales à leur cause. D’ailleurs il est très compliqué de les distinguer du fait qu’ils forment un bloc très compact. Le religieux étant le maillon faible du système, il préfère se mettre aux ordres des deux autres pour ne pas perdre sa part du gâteau. Mis en valeur pendant les cérémonies coutumières, le religieux fait recours au Saint Coran pour légitimer un tel acte en citant au moins un verset coranique ou un Hadith, c’est-à-dire les traditions prophétiques pour argumenter son discours. Il suffit de réciter un ou deux versets sans les traduire pour gagner la confiance de l’assistance et être confirmé. Chaque événement à ses versets spécifiques et leurs interprétations doivent suivre la ligne déjà tracée par les autres et éviter de ne jamais contrarier les anciens.





Seul Fundi Said Ahmed Mouhiddine s’oppose à cet élan mensonger qui formate et transforme l’Islam à une patte à modeler. Formé à Ikoni auprès de Fundi Mohamed Charif qui lui a été formé à Khartoum dans les années 50-60, Mouhiddine a su forgé sa personnalité à travers une interprétation bienveillante et adaptée du livre sacré des musulmans. Il adapte sa croyance avec réalités de notre époque tout en s’éloignant des traditionalistes véreux. Il tourne le dos aux petits profits du Anda Na mila et lit le Coran et les Hadiths du prophète avec son cœur et son esprit.





Farouche opposant du « Anda ka mila » comme il le souligne lui-même, c’est-à-dire aux us et coutumes qui constitue à ses yeux un lourd fardeau et un joug à la société comorienne, il ne mâche pas ses mots lors de ses prises de paroles en public. Il condamne fermement les « gaspillages intempestifs (Israf) du temps, d’argent voire de la vie elle même ». Le comorien gaspille toutes ses économies pour un prétendu honneur qui lui plonge dans la misère et l’assistanat. Seul Fundi Mouhiddine a eu le culot de pointer de doigts la descente aux enfers, de cette suicide collective de la société en s’appuyant sur des versets qui condamnent cette pratique basée sur la corruption et le mensonge.





Dieu nous interpelle dans les verts 103-104-105 et106 du sourate Al kahf (la Caverne) et nous dit ceci je cite : « Dis : voulez- vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants, en œuvre ? Ceux dont l’effort, dans la vie présente, s’est égaré, alors qu’ils s’imaginent faire le bien. Ceux- là qui ont nié le signe de leur seigneur, ainsi que sa rencontre. Leurs actions sont donc veines. Nous leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. c’est que rétribution sera l’enfer, pour avoir mécru et prie en raillerie mes signes (enseignements) et mes messagers.»





Sommes-nous des musulmans coraniques ou tout simplement des Grands fêtards coincés entre la parole divine et nos coutumes ? A chacun de se positionner pour éviter les ambiguïtés car Dieu n’aime pas les hypocrites (Almunafikun).





Soilihi Ahamada

France, le 19/08/2023