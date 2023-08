Affaire M’Changama : Une situation préoccupante se prolonge !

Mercato Auxerre : Une situation préoccupante se prolonge !







Écarté du groupe après une saison en demi-teinte, le dossier M'changama semble s'étirer en longueur. Arrivé à la suite d’une saison pleine à Guingamp, le joueur de 32 ans a su marquer la deuxième division française de son empreinte avec 9 buts et 15 passes décisives. L’un d’entre eux, survenu lors du match contre Toulouse en octobre 2021 a même été élu but de l’année lors de la 30e cérémonie UNFP. Fort de sa proactivité, il aurait été logique de penser que l’international Comorien resterait à Guingamp, mais dès la saison suivante, l’Équipe annonçait son départ en direction d’Auxerre.





Un choix compréhensible, le club étant promu en Ligue 1, c'était l’occasion pour le milieu d’évoluer au sommet du foot français. Seulement, voilà, sa saison fut aussi difficile que celle de son nouveau club. Avec seulement 26 matchs et 11 titularisations, le milieu de terrain n’a inscrit aucun but ni effectué la moindre passe décisive. À l’image de ce faible rendement, il n’a accumulé, selon Football Database, que 1084 minutes de jeu seulement (contre 2842 lors de la saison passée avec Guingamp). De quoi décevoir les dirigeants du club, qui ont décidé de l’écarter du groupe. Lors d’un stage de préparation organisé à Vichy en juillet dernier, le joueur, n’a pas été retenu. Et malgré le fait qu’il lui reste encore 1 an de contrat, il devrait d’ores et déjà s'en aller.

Un départ compliqué