Quel bilan pour le Sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg ?





©Getty Images

Entre renforcement des partenariats économiques, effacement d'une partie de la dette et plaidoyer pour une meilleure représentativité de l'Afrique dans le concert des nations, Vladimir Poutine a multiplié les annonces pour séduire les 49 délégations africaines qui s'étaient rendues en Russie, les 27 et 28 juillet derniers.





« Je tiens tout particulièrement à souligner les très bonnes conditions qui ont été créées pour faire de ce sommet un véritable succès », a déclaré Azali Assoumani, président des Comores et président en exercice de l'Union africaine (UA), ajoutant : « Quand la Russie gagne, l'Afrique gagne », en conclusion du Sommet Russie-Afrique, le 28 juillet.





En effet, bien que le nombre des chefs d'État africains était moins important qu'à Sotchi (17 présidents en 2023 contre 45 en 2019) et malgré quelques grands absents (Alassane Ouattara ou Félix Tshisekedi qui s'apprêtait à inaugurer les Jeux de la Francophonie), la présence de 49 délégations africaines manifeste de la bonne tenue des relations russo-africaines. « Le chiffre du commerce de la Russie avec les pays d'Afrique a augmenté en 2022 pour atteindre presque 18 milliards de dollars américains », avait d'ailleurs souligné le président russe dans une missive adressée aux délégations africaines, le 24 juillet, à quelques jours du Sommet.





Vladimir Poutine a profité de ce Sommet pour appeler au rapprochement de la ZLECAf (zone de libre-échange continentale africaine qui compte près de 1,3 milliard de consommateurs) avec l'Union économique eurasienne (UEE) qui réunit la Biélorussie, le Kazakhstan, la Russie et l'Arménie et qui représente un marché de plus 184 millions consommateurs.





Le volume du commerce extérieur entre l'Union africaine (UA) et les pays de l'UEE a « augmenté de 60 % en sept ans » pour atteindre près de «19 milliards de dollars (...) Dans le même temps, les exportations de l'UEEA vers les marchés africains ont augmenté de 74%, les importations de 15,5% », s'est félicité Dmitry Volvach, vice-ministre du Développement économique, lors de la session « UEEA-Afrique : horizons de coopération », programmée au cours du forum économique.

Plus d'une centaine d'accords signés à Saint-Pétersbourg





Si les stands dédiés à l'armement ont connu un certain succès, Vladimir Poutine a cherché à s'extraire du « tout militaire ». L'heure est à la diversification des partenariats russo-africains. Plus de 120 contrats et mémorandums d'entente ont été signés pendant ces 48 heures de rencontres et un plan d'action triennal a été mis en place pour développer la coopération économique, politique et culturelle entre l'Afrique et la Russie.





De l'aviation civile au Burkina Faso aux douanes en Ethiopie, en passant par le Comité olympique en Eswatini, les partenariats concernent tous les secteurs d'activités. L'Ouganda et la Russie ont notamment annoncé la signature d'un accord pour la construction d'une centrale nucléaire (en 2019, l'Ouganda signait un accord intergouvernemental avec Moscou, pour renforcer les capacités d'exploitation de la technologie nucléaire).





Parallèlement, la question de la dette des pays africains s'est invitée dans les débats. « La Russie participe aux efforts visant à alléger le fardeau de la dette des pays africains », déclara Vladimir Poutine lors de son intervention en plénière, ajoutant que « le montant total de la dette annulée s'élève à 23 milliards de dollars ». Dès le 27 juillet, la Russie accordait un allègement de 684 millions de dollars à la Somalie dont la dette s'élève à près de 4,6 milliards de dollars. Vladimir Poutine annonça également le déblocage de 90 millions de dollars d'aide au développement.





Enfin, sur le plan de la sécurité alimentaire, le président russe a promis, dès l'ouverture du Sommet, « des livraisons gratuites de 25 000 à 50 000 tonnes de céréales au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine et à l'Érythrée ».

L'Afrique attend plus de coopération avec Moscou