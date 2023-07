Poutine promet de livrer gratuitement près de 50 000 tonnes de céréales à six pays africains

Azali, Bolero et Poutine ©Habarizacomores





Le président russe a promis jeudi de livrer gratuitement près de 50 000 tonnes de céréales à six pays du continent : le Zimbabwe, la Somalie, l'Erythrée, le Mali, la Centrafrique et le Burkina Faso.





Depuis juillet 2022 date à laquelle l'initiative sur les céréales de la mer a été ratifiée, sur plus de 33 millions de tonnes de céréales exportées, un peu plus de 12 % ont été livrées à l’Afrique. "La Russie a exporté 11,5 millions de tonnes de céréales vers l'Afrique en 2022, et rien qu'au cours des six premiers mois de cette année, près de 10 millions de tonnes", a déclaré Vladimir Poutine lors de la séance plénière.





Le président russe dit vouloir rééquilibrer les exportations : notre pays continuera de soutenir les États et les régions qui en ont le plus besoin, grâce à ses livraisons humanitaires. Nous cherchons à participer activement à la construction d'un système plus équitable de distribution des ressources. Nous déployons tous les efforts possibles pour éviter une crise alimentaire mondiale.





Moscou a refusé de prolonger l'accord céréalier si au préalable les sanctions occidentales sur les livraisons de céréales et d'engrais russes sur les marchés mondiaux n'étaient pas retirées. Ou encore les obstacles auxquels se heurtent les banques et les institutions financières russes qui assurent l'approvisionnement en denrées alimentaires et en engrais. Le président en exercice de l'UA, Azali Assoumani a appelé au dialogue pour sortir de cette impasse.





Un accord doit être possible afin d'essayer de sauver des milliers de personnes qui dépendent de ces importations. La sécurité alimentaire économique de l'Afrique sera le plus en danger, surtout parce que le continent est déjà gravement touché par les chocs des prix alimentaires causés par l'interruption de ses approvisionnements. Nous exhortons donc les parties prenantes à trouver un terrain d'entente pour permettre la reprise de l'emploi et assurer l'approvisionnement en céréales depuis l'Ukraine et la Russie vers notre continent a-t-il ajouté.





En plus de l'accord céréalier, les questions sécuritaires devraient être abordées au dernier jour de ce deuxième sommet Russie-Afrique qui se tient à St-Pétersbourg.





Publié par Africanews

