Fête de l'indépendance : «Je voudrais féliciter...Belou et le Chef d’Etat-major Youssouf Idjihadi»

Discours de S.E.M AZALI Assoumani, Président de l’Union des Comores, Président en exercice de l’Union Africaine, A l’occasion de la célébration du 48ème Anniversaire de l’Indépendance Des Comores.









Moroni, Place de l’Indépendance, le 06 juillet, 2023





- Excellence Monsieur William RUTO, Président de la République du Kenya et Cher Frère,

- Monsieur le Président de la Cour Suprême,

- Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,

- Madame la Première Dame, Ambari DAROUECHE,

- Madame et Messieurs les membres du Gouvernement,

- Madame et Messieurs les Gouverneurs des Iles,

- Son Eminence le Grand Mufti,





- Mesdames et Messieurs les Membres du Corps diplomatique et les Représentants des Organisations Internationales,





- Distingués Invités en vos rangs et qualités,

- Honorable assistance,

- Mesdames et Messieurs,

- Chère jeunesse,





Je suis très heureux de vous exprimer mes vifs remerciements, pour avoir fait le déplacement, afin de venir honorer de votre présence, le 48ème Anniversaire de l’Indépendance de notre pays.





Mes remerciements vont également, à l’endroit des Généraux français et malgaches, qui participent à cette cérémonie, mais aussi à la section de musique et à la compagnie kenyanes, ainsi qu’aux troupes tanzaniennes et malgaches, qui sont venues défiler, aux côtés de leurs frères d’armes comoriens.





Mes Chers Compatriotes,





Je vous adresse, en cette occasion mémorable, mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux de bonne santé et de bien-être, tout en souhaitant à notre cher et beau pays, unité, paix, sécurité, progrès et prospérité.





En ce jour particulièrement symbolique, je tiens également à rendre hommage aux Pères fondateurs de l’Etat comorien, qui nous ont légué un pays indépendant, une terre d’opportunités.





Je joins, alors, mes prières aux vôtres, pour qu’Allah le Tout-puissant accorde Sa miséricorde à toutes celles et tous ceux, qui nous ont quittés, mais aussi, une longue vie et une très bonne santé, à toutes celles et tous ceux qui sont encore parmi nous.





Distingués Invités,

Mesdames et Messieurs,





La célébration du 06 juillet de cette année, laissera une empreinte toute particulière.





Elle est, en effet, honorée de la présence parmi nous, de notre Cher Frère, Son Excellence Monsieur William RUTO, Président de la République du Kenya, que je vous demande d’applaudir très chaleureusement. KARIBUNI.





Nous sommes très heureux et très honorés de vous recevoir, Cher Président RUTO, d’abord, parce que vous êtes un Frère, venant d’un pays voisin, avec lequel nous entretenons des relations séculaires, d’amitié, de fraternité et de coopération.





Permettez-moi de rappeler, dans ce contexte, qu’il y a beaucoup d’échanges, religieux, culturels, sportifs et commerciaux entre nos deux pays.





Permettez-moi de rappeler également que les villes de Mombassa et Lamu, plus particulièrement, contribuent à renforcer ces liens si chers pour nous, car elles abritent une grande communauté d’origine comorienne, sans parler de la langue Swahili, que nos deux pays ont en partage.





Nous sommes heureux de vous recevoir, ensuite, parce que votre présence à notre Fête nationale constitue une nouvelle opportunité, de magnifier les très bonnes relations qui unissent la République du Kenya et l’Union des Comores, et leurs deux peuples frères.





Nous sommes heureux de partager ces moments précieux avec vous, enfin, par ce que c’est une très belle occasion, pour le peuple comorien, de vous renouveler, de vive voix, sa profonde reconnaissance, pour le geste fraternel que vous avez fait, et qui a permis à notre pays, d’accéder pour la première fois de son histoire, à la Présidence de l’Union Africaine.





Monsieur le Président et Cher Frère, soyez alors, le bienvenu, chez vous, KARIBUNI, Excellence et votre délégation, dans votre deuxième patrie, l’Union des Comores.





Je vous remercie pour les engagements que vous venez de prendre et je voudrais, pour ma part, annoncer également, que les Kenyans peuvent venir aux Comores, sans visas.





Honorable assistance,

Mes Chers Compatriotes,





Nous pouvons dire, sans prétention aucune, que nous célébrons notre Fête nationale, à un moment où la voix de notre pays se fait entendre davantage, sur la scène internationale, et que notre diplomatie enregistre des succès indéniables.





Permettez-moi de rappeler que notre accession à la Présidence de l’Union Africaine, en février dernier, est un grand honneur fait à notre pays, et une consécration Continentale, pour nous Comoriens.





Je tiens, d’ailleurs à renouveler mes chaleureux remerciements, à mes Homologues, les Souverains et Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays africains qui nous ont confié cette lourde mais exaltante mission, pour cette année 2023.





Je remercie, également, nos partenaires bi et multilatéraux, qui nous apportent leur soutien multiforme, en vue de la réussite de cette mission.





Nous mesurons la grandeur de cette responsabilité, mais aussi les défis qui y sont liés, parce qu’elle coïncide avec une période particulièrement difficile, où le monde fait face à diverses crises sociopolitique, sanitaire, alimentaire, sécuritaire et environnementale, qui menacent la paix et la stabilité, dans le monde.





D’autres défis propres au Continent africain exigent, aussi, plus que jamais, une solidarité interafricaine et internationale, sans faille, notamment celle, des Nations Unies, de l’Union Européenne, de la Ligue des Etats Arabes et des OACP, entre autres.





C’est la raison pour laquelle nous ne ménageons aucun effort, pour faire de ce mandat, qui nous a été confié, une réussite, en travaillant, sans relâche, en faveur du dialogue intra et interafricain et du rassemblement.





A cet égard, nous sommes constamment à l’écoute des pays en conflit, sur le Continent, et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, pour soutenir toutes les initiatives de consolidation de la paix, de la sécurité et de l’intégration africaine.





Nous œuvrons, également, pour une croissance économique durable et harmonieuse en Afrique, d’où les efforts que nous déployons, notamment, en vue de la réalisation, de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine, mais aussi, de l’accélération de la Zone de Libre Echange Continentale Africaine, la principale mission qui m’est confiée pendant cette Présidence.





Nous agissons, en outre, dans le sens de la lutte contre les changements climatiques, et nous avons, dans ce contexte, tenu ici, à Moroni, du 12 au 14 juin dernier, une Conférence ministérielle sur l’Economie Bleue et l’Action climatique en Afrique.





Cette rencontre, qui s’est déroulée avec succès, a permis de jeter les bases d’une reconnaissance des spécificités des Etats Insulaires d’Afrique, de l’accélération de la mise en place de la Grande Muraille Bleue et de la promotion de l’Economie bleue, comme étant l’un des leviers de la mise en œuvre de la ZLECAF.





Nous faisons, par ailleurs, le plaidoyer du Continent africain sur la scène internationale, pour défendre, tout particulièrement, le droit de l’Afrique à des sièges permanents au sein du Conseil de Sécurité de l’ONU, et l’adhésion de l’Union Africaine au G20, en tant que membre à part entière.





Je voudrais, dans ce sens, saluer ici, la décision unanime des 27 pays membres de l’Union Européenne, d’appuyer cette candidature au G20, mais aussi celles du [next] Royaume Uni et de l’Inde qui viennent s’ajouter au soutien déjà apporté par les autres pays membres de ce Groupe, pour permettre à notre Organisation Continentale, de faire entendre sa voix, dans le processus décisionnel mondial.





Excellences,

Distingués Invités,

Mesdames et Messieurs,





Il faut souligner que les défis mondiaux qui sont à la fois immenses et multiples, exigent une présence et une action permanente de notre part, sur la scène Continentale et internationale, dans le cadre de ce mandat de la Présidence de l’Union Africaine.





Cette présence sur la scène Continentale et internationale est également importante, du point de vue national, eu égard à l’ambition que nous nous sommes fixés, de réussir le développement socioéconomique durable et inclusif et l’émergence de notre pays, d’ici 2030.





C’est dans cet esprit que j’ai été présent, au Sommet du G7, à Hiroshima, en qualité d’Invité, pour porter la voix de l’Afrique à cette importante assise et contribuer à la recherche de solutions, aux crises qui secouent le monde.





C’est dans cet esprit, aussi, que j’ai rencontré à Varsovie le Président DUDA de la Pologne, et à Addis Abeba, le Chancelier Allemand Olaf Scholz, mais aussi, les Ambassadeurs de la Guinée, du Burkina Faso et du Mali, dont les pays sont suspendus par l’UA, à cause des changements anticonstitutionnels de Gouvernements.





C’est dans ce même élan, que j’ai pris part à la Mission de Paix Africaine, historique, à travers laquelle certains de mes Pairs africains et moi-même avons rencontré à Kiev, le Président Volodymyr ZELENSKY et le Président Vladimir POUTINE, à Saint-Pétersbourg, dans le but de les écouter et leur faire nos propositions de sortie de crise.





Toujours animé du même objectif, j’ai pris part à Luanda, en Angola, au Sommet Quadripartite sur la crise à l'Est de la République Démocratique du Congo.





J’ai, ensuite, eu des entretiens avec le Président de la République du Tchad, à Paris, en marge du Sommet pour le Pacte Financier Mondial et je viens d’effectuer une visite en République de Guinée, où j’ai eu des entretiens très fructueux avec le Président de la Transition, Mamadi DOUMBOUYA, afin de les aider à sortir de la crise grave qui sévit dans leur pays.





J’ai eu, en outre, des pourparlers avec le Président Egyptien Abdel Fattah Al-SISSI et le Premier Ministre de l’Ethiopie, Abiy AHMED, sur le conflit lié au Barrage de la Renaissance.





J’ai eu enfin, des entretiens téléphoniques avec le Général Abdel Fattah Al-Burhane, Président du Soudan et le Général Mohamed Hamdane Daglo, Chef des Forces paramilitaires, sur la crise au Soudan.





Comoriennes, Comoriens,

Mes Chers Compatriotes,





Bien que l’action diplomatique liée à notre Présidence de l’Union Africaine occupe une place importante dans l’agenda de notre pays, nous poursuivons, en parallèle, nos efforts en faveur de la réalisation des objectifs de notre Plan Comores Emergentes, pour plus de progrès et de prospérité, dans notre pays.





Ainsi, en matière de Gouvernance, notre Assemblée a adopté, entre autres lois importantes, celles relatives à la Prévention et à la Lutte contre la Corruption, à la Révision de la loi sur les Droits de l’Homme, à la Ratification de l’Accord sur la ZLECAf et à la Passation des marchés publics et Délégation des services publics.





S’agissant de l’Économie et des Finances, nous avons tenu, avec succès, une Réunion de haut niveau sur le suivi de la CPAD en décembre 2022, avec des annonces de 2 milliards 300 millions d’euros.





Nous avons obtenu l’Approbation par le Conseil d’Administration du FMI, d’un accord quadriennal, au titre de la Facilité Elargie de Crédit (FEC) d’environ 43 millions de dollars, ce qui constitue une reconnaissance de la bonne gouvernance du pays.





Nous saluons cette volonté de soutenir notre programme de développement, et je citerai notamment, les 465 millions de dollars de la Banque Mondiale, les 280 millions de dollars de la BAD, les 101 millions d’euros de l’Union Européenne, les 30 millions de dollars du Fonds Saoudien, les 128 millions de l’Union Européenne et les 227 millions de l’AFD.





Nous poursuivons notre appui au Secteur-privé, suite à la mise en place du Dialogue Public-privé, à travers l’Initiative du Gouvernement portant appui aux importateurs locaux, dont le montant de la garantie est passé de 5 à 15 milliards de nos francs.





Concernant le domaine des investissements, de 2018 à 2022, nous avons enregistré la création de 1825 entreprises, dont 25%, par les moins de 40 ans, générant ainsi 2027 emplois.





Pour les Infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires, nous renforçons nos actions et nous pouvons dire avec beaucoup de fierté, que le pays comptabilise, aujourd’hui, plus de 200 km de nouvelles routes construites ou réhabilités.





Et pour renforcer la connectivité entre nos iles, des financements ont été mobilisés pour la construction du port de Mohéli et des discussions sont en cours, pour lever des fonds, en faveur de la réhabilitation des ports de Moroni et de Mutsamudu.





Des pourparlers sont également en cours, avec les Emirats Arabes Unis, pour mobiliser des financements en faveur de l’extension et la gestion de notre Aéroport International.





S’agissant du Capital humain, tout en accélérant les travaux d’achèvement de notre Hôpital de référence, nous avons procédé à l’inauguration et à l’opérationnalisation du Centre d’Imagerie médicale de l’Hôpital El-Maarouf.





Toujours, dans ce domaine, je tiens à rappeler aussi que nous commémorons, cette année, le 20ème anniversaire de l’Université des Comores, qui a formé un grand nombre de nos cadres actuels.





Comme vous pouvez le constater, la volonté politique existe, toutefois, notre pays a besoin de l’accompagnement de tous ses citoyens, pour parachever les réformes nécessaires liées à la modernisation de nos administrations.





Ces reformes concernent la promotion de la Justice, l'accès équitable à une éducation et à un enseignement de qualité et un système de santé aux normes internationales.





Elles concernent aussi les secteurs de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Environnement, tout comme ceux de l’Energie, de l’Eau, de l’Industrie, du Tourisme et de l’Artisanat qui exigent l’engagement de nous tous.





Il est à souligner dans ce sens, que deux grandes sociétés américaines, Huffin Global et Gigawatt Global, investissent respectivement dans le domaine de la Pêche et des énergies solaires, dans notre pays et que la Société française, Innovent, est aussi impliquée dans ce domaine du solaire.





Nous devons alors nous unir, être solidaires et travailler en toute synergie, en faveur de la croissance économique et de l’amélioration des conditions de vie de toutes les Comoriennes et de tous les Comoriens.





Honorable assistance,

Comoriennes, Comoriens,

Mes Chers Compatriotes,





L’année 2024 sera une année cruciale pour notre pays. C’est pourquoi, je renouvelle mon appel à renforcer la confiance et la sagesse, et à mettre en avant la maturité politique retrouvée, pour réussir les échéances électorales qui nous attendent.





J’appelle à nouveau tous les acteurs politiques de notre pays, de la Mouvance présidentielle et de l’Opposition, mais aussi la Société civile, à se joindre au Gouvernement, pour préparer dans les meilleures conditions, les élections présidentielles et des Gouverneurs de 2024, ainsi que les législatives de 2025.





Nous devons continuer à faire du dialogue, du débat républicain et du consensus national, notre leitmotiv, pour la paix et le développement.





Et pour créer les conditions d’un scrutin juste, équitable et apaisé, les lois relatives au Code électoral, à l’élection du Président de l’Union, à l’élection des Députés, et celle fixant le nombre des circonscriptions ont été votées et le décret de mise en place de la CENI a été signé.





Je compte alors sur vous tous, Chers Compatriotes, pour privilégier l’unité et la concorde nationales, afin de pouvoir tenir les élections de 2024 dans de bonnes conditions et assurer ainsi, le développement socioéconomique et l’émergence de notre pays.





Alors, dans la diversité de nos opinions, rassemblons-nous sur l’essentiel, dans l’intérêt supérieur de notre pays.





Comoriennes, Comoriens,

Mes Chers Compatriotes,





Consolider l’indépendance de notre pays, c’est œuvrer en faveur de la construction d’un pays uni et plus fort, dans un Continent africain plus solide, au sein d’un multilatéralisme plus inclusif, ancré dans la Démocratie et l’état de droit.





Mais cet anniversaire doit aussi et surtout, constituer l’occasion de rappeler et défendre l’intégrité territoriale de notre pays.





A cet égard, je déplore, très sincèrement, l’opération lancée récemment, dans l’ile comorienne de Mayotte, au mépris du droit international et des droits humains.





Au moment où la Communauté internationale s’emploie à consolider la paix et la stabilité, dans un monde confronté à de nombreux défis, des opérations telles que celle dénommée Wuambushu et leurs dérives, n’ont pas leur place dans nos sociétés.





La violence n’a jamais été une solution, et pour ce qui est du cas spécifique de Mayotte, c’est à travers l’encadrement et la formation des jeunes, que l’on peut espérer mettre fin à la situation précaire qui prévaut dans cette belle île.





Le Gouvernement comorien, qui a toujours privilégié le dialogue et la concertation, espère que la raison l’emportera sur la passion et se réjouit, de la poursuite de la coopération dense et fructueuse qui a toujours existé avec la France, pour plus de paix et de stabilité dans la région de l’Océan Indien, en Afrique et dans le monde.





Excellences,

Mesdames et Messieurs,

Mes Chers Compatriotes,





Je voudrais, pour conclure, féliciter les organisateurs de cette cérémonie, pour sa parfaite réussite, notamment votre Consultant Belou et le Chef d’Etat-major Youssouf.





Cher Frère, Président RUTO, merci infiniment d’avoir accepté notre invitation. C’est un réel bonheur pour nous, de partager cette journée mémorable avec Votre Excellence, votre délégation et vos troupes militaires qui nous ont fait un défilé remarquable.





Quant à vous, Mes Chers Compatriotes, je vous souhaite, encore une fois, une très bonne fête et vous renouvelle, à toutes et à tous, mes meilleurs vœux de bonne santé et de bonheur.





Vive la Coopération régionale et internationale !

Vive l’Union des Comores, dans la paix, la sécurité et la concorde !





Je vous remercie.

Beit-salam