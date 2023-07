Comores Airlines ?





Vous êtes nombreux y compris des autorités à demander l'avis et ce que sait HaYba sur la compagnie Comores Airlines. Nous ne savions rien et après enquête nous n'avons que des questions.





Comores Airlines : Visez le ciel mais ayez les pieds sur terre







Dans une économie libérale, l'arrivée d'un nouvel acteur économique est toujours une bonne chose pour le consommateur. Ça permet de diversifier l'offre et de bénéficier de l'effet de la concurrence. Nous saluons donc la venue d'une nouvelle compagnie aérienne dans le ciel comorien.





A Hayba, nous n’avons pas pour habitude de crier au loup dès qu’il y a un nouvel opérateur économique qui vient secouer l’ordre établi mais nous ne croyons pas non plus sur parole ce qu’on essaie de nous vendre. Nous avons fait notre boulot de journaliste en allant voir nous mêmes ce qui est publié sur le site officiel de la compagnie et en interrogeant ceux qui savent mieux que nous.





Alors, que nous apprend le site de Comores Airlines ? Et bien dès les premiers clics, on tombe sur des images de plage de sable blanc et une mer bleue turquoise à vous couper le souffle. Avant même de regarder le prix ça vous donne envie de chauffer votre carte bleue. Après on tombe sur le mot du Président qui se présente comme conseiller auprès de l’OHADA. Le Président annonce tout de go que « Notre compagnie bénéficie d’une flotte de 12 avions dédiés à l’international, la région et aux îles, avec une perspective d’élargir notre rayonnement sur l’Afrique et l’Europe en 2024 ».





Rien que ça! En d’autres termes, Comores Airlines va avoir plus d’avions qu’Air Mauritius avec sa dizaine d’appareils après plus de 50 ans d’existence, plus d’avions qu’Air Tanzania avec sa pauvre petite dizaine d’aéronef, plus qu’Air Seychelles avec ses 7 avions (longtemps soutenu par la prestigieuse Etihad), plus que Madagascar Airlines avec ses 5 avions en service et presque à égalité avec Rwandair qui est soutenu par Qatar.





Donc, si on résume, Comores Airlines va être leader régional mais on ne sait pas encore avec quelle équipe. Pour une telle flotte il faudrait un minimum de 600 à 800 personnes qualifiées pour assurer les opérations. Si c’est le cas où en est la campagne de recrutement ? Où sont les personnes qualifiées ? Notons que c’est un domaine hautement technique et qu’on ne peut pas juste prendre l’ami du cousin du ministre du village.





A part le mot du Président, on n’a pas d’organigramme, on ne sait pas quel type d’appareils, on n’ a pas de réseaux et on a surtout pas communiqué sur le siège social. Le client aimerait bien savoir quel type d’appareil il va prendre pour l’international, le régional et le domestique. Ce n’est pas la même chose de prendre un vol long courrier qu’un moyen courrier avec escale technique. En cas de pépins, le passager aimerait bien savoir à qui s’adresser et où doit-il se rendre.





En consultant le site nous avons constaté qu’il n’y a que quelques vols en période estivale mais pas un programme de vols détaillé sur l’année. De quoi parle-t-on ici? Des vols charters d’opportunité pour l’été ou d’une vraie compagnie aérienne régulière ? On n’a pas trouvé la réponse sur le site.





Le business model est assez simple à comprendre. Comores Airlines propose des vols secs point à point de la France aux Comores en concurrence directe avec Ethiopian. Comme Ethiopian a un réseau mondial, il peut se permettre de baisser les prix sur le tronçon Moroni pendant quelques temps pour mettre Comores Airlines à genoux. Est-ce que notre fleuron national a les reins solides pour résister à ce test?





On sait que le PDG de la compagnie a son expérience de conseiller OHADA mais on n’a pas vu sur le site une caution technique qui pourrait rassurer les clients. Sachant que peu d’entreprises ont autant de variables et de défis réglementaires et sécuritaires que les compagnies aériennes, on aimerait bien savoir quel est le groupe économique ou les investisseurs qui soutiennent un tel projet d’une telle envergure. On n’a pas trouvé de réponse. Sur le site on a que le président himself.





Pour la transparence, les clients n’ont ils pas besoin de réponses à ces questions?





Serrez vos ceintures et Bon vol!





