Oichili : Vers une paix durable entre Mtsamdou et Itsinkoudi

Un football pour la Paix et au service de la cohésion sociale entre Mtsamdou et son voisin Itsinkoudi Oichili





La jeunesse de ces deux villages mène une campagne importante de sensibilisation sur la promotion de dialogue, de la paix durable, la tolérance et la fraternité, une occasion de dire non à la violence entre eux.





Il s'agit d'un premier pas vers la paix et la confiance mutuelle entre Mtsamdou et Itsinkoudi, deux localités de Oichili.





Depuis l'accession de Fc Mtsamdou et Fc Mlaouni en D1, les habitants de deux localités, plus particulièrement les jeunes, travaillent pour mettre fin aux conflits internes qui dégradent leur développement et la cohésion sociale entre eux.





Un accord de processus de paix vient d'être trouvé ce dimanche à Mtsamdou lors d'une réunion regroupant les différentes classes sociales de ces deux villages. Des groupes de jeunes se manifestent favorablement pour la paix. Ils ont compris que la montée de leur équipes en première division est un honneur pour la région. C'est à partir de là que des volontaires ont initié ce projet de réconciliation et tolérance entre eux.





Les jeunes d'Itsinkoudi Oichili et ceux de Mtsamdou, montrent une maturité en précisant que la paix et sécurité sociale sont l'intérêt commun à préserver avant toute compétition. Un match à jouer pour la paix.





Fc Mtsamdou et Fc Mlaouni vont se rencontrer mardi prochain au stade de Moroni à l'occasion de la 1/8ème de finale de la coupe de la ligue. Selon eux, cette rencontre est une occasion à saisir pour instaurer une paix durable. Ils préparent des banderoles et discours d'apaisement, ainsi que chants pour manifester leur volonté d'être ensemble pour la stabilité et cohésion sociale.





Des jeunes de la diaspora issus de ces deux localités, ont rapidement salué cette initiative et préparent également une réunion, en France, qui va regrouper ces deux villages pour un projet d'accompagner cette démarche.





La jeunesse doit se rendre compte que grâce à son implication il y aura une paix qui jouera un grand rôle pour développement socio-économique et culturel dans les villes et villages. Personnellement, j'encourage cette jeunesse de Mtsamdou et Itsinkoudi Oichili pour cette initiative et maturité.





Houssamidineben Ahmed