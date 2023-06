Mission chez Zelensky et Poutine : Echec de l'aventure irréfléchie des 4 chefs d'Etat africains

Une fois de plus, l’image de l’Afrique est par terre. A cause de Macky Sall (Sénégal), Azali Assoumani (Comores), Cyril Ramaphosa (Afrique du Sud) et Hachainde Hichilemi (Zambie), 4 présidents, négativement, illuminés qui ont pris leurs désirs pour la réalité : convaincre d’accepter le principe d’un cessez-le-feu entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, ce que leurs propres amis et alliés, n’arrivent pas à obtenir.





Afrique Education avait mené une active campagne de dissuasion auprès des sept chefs d’Etat concernés pour qu’ils n’aillent pas à Kiev et à Moscou, pressentant le cuisant échec qui les y attendait. Notre campagne menée en seulement deux semaines a plutôt réussi car trois chefs d’Etat parmi les sept prévus, ont annulé leur voyage. Nous louons leur sagesse. Il s’agit des présidents égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, ougandais, Yoweri Museveni et congolais, Denis Sassou-Nguesso, alors qu’il est, lui-même, le parrain de la fondation, organisatrice de ce voyage controversé.





Les quatre autres qui se sont entêtés pour y aller, ont effectué un simple séjour touristique en Ukraine et en Russie. Avec des désagrements en sus pour le président sud-africain, qui a été déclaré persona non grata, en Pologne, à cause de sa forte proximité avec Vladimir Poutine. Sa délégation a dû batailler, énergiquement, pendant de très longues minutes pour que les autorités polonaises consentent à l’admettre sur leur territoire par lequel la délégation devait transiter pour se rendre à Kiev, par train nocturne.





Une fois autour de la table de travail, Volodymyr Zelensky n’est pas passé par quatre chemins pour rejeter, séchèment, leur appel à un cesser le feu. Une insulte, selon lui, aux sacrifices consentis par son armée et le peuple ukrainien, qui luttent pour réconquérir les territoires perdus. En fait, on sentait que la présence de ces quatre chefs d’Etat l’irritaient au plus haut point car il les soupçonnait d’être des sous-marins du président russe. Les quatre présidents africains, qui, rappelons-le, parlaient en leur nom propre, et non, au nom de l’Afrique, ont soulevé la question des céréales dont l’Ukraine et la Russie sont les deux plus grandes productrices du monde.





Pendant la conférence de presse, un journaliste leur a demandé comment se faisait-il que les pays africains veuillent quémander des céréales alors qu’ils disposent de vastes terres où ils pourraient en cultiver pour leurs besoins propres et même en exporter ? La honte dans la réponse des uns et des autres ! C’était l’humiliation suprême. Comme en Pologne, Cyril Ramaphosa n’a pas été épargné, après son invitation à Poutine à participer au prochain Sommet des BRICS en Afrique du Sud, dans quelques semaines, alors que le président russe a un mandat d’arrêt international de la CPI qui lui pend sur la tête. Très embarrassé, « Oncle Cyril » a botté en touche. Bref, les Ukrainiens ont mis les quatre chefs d’Etat mal à l’aise.