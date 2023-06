Guinée : Le Colonel Mamadi Doumbouya a exprimé toute sa gratitude à son homologue comorien...

𝗣𝗮𝗹𝗮𝗶𝘀 𝗠𝗼𝗵𝗮𝗺𝗺𝗲𝗱 𝗩 : 𝗟𝗲 𝗣𝗿𝗲́𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 𝗔𝘇𝗮𝗹𝗶 𝗔𝘀𝘀𝗼𝘂𝗺𝗮𝗻𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗹𝘂𝘁 𝘀𝗮 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘁𝗲 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗲𝗻 𝗚𝘂𝗶𝗻𝗲́𝗲





Après avoir été accueilli chaleureusement à son arrivée à Conakry la veille, le Président de l'Union des Comores et Président en exercice de l'Union africaine, Son Excellence Monsieur Azali Assoumani, a été reçu ce samedi 24 juin 2023 au Palais Mohamed V par le Président de la Transition, Chef de l'État, Chef suprême des Armées, le Colonel Mamadi Doumbouya, pour une dernière entrevue.





Cette rencontre finale s'est déroulée en présence du Premier ministre, chef du Gouvernement, Dr. Bernard Goumou, du ministre secrétaire général de la Présidence, le Général Amara Camara, du ministre directeur du Cabinet Présidentiel, Djiba Diakité, du ministre des Affaires étrangères, Dr. Morissanda Kouyaté, du ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, Mory Condé, du Chef d'état-major général des Armées, le Général Ibrahima Sory Bangoura, et du Haut commandant de la Gendarmerie nationale, le Général Balla Samoura.





Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Dr. Bernard Goumou, a eu l'honneur de lire le compte-rendu des rencontres techniques et d'information avec la délégation comorienne lors du séjour de travail de Son Excellence Azali Assoumani en Guinée. Il a souligné les chaleureuses félicitations et les vœux de réussite adressés par le Colonel Mamadi Doumbouya, Président de la Transition, Chef de l'État, à son homologue suite à sa brillante élection à la tête de l'Union africaine (UA).





Le communiqué conjoint sanctionnant le séjour de 24 heures en Guinée de Son Excellence Azali Assoumani a été lu par le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Guinéens établis à l'Étranger, Dr Morissanda Kouyaté.





En substance, les deux chefs d'État se sont félicités de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre Conakry et Moroni. Ils se sont engagés à donner une nouvelle impulsion à ces relations dans le cadre de la coopération bilatérale. Son Excellence Azali Assoumani a également salué la conduite inclusive du processus de transition, marqué par une vision refondatrice, et a apporté son soutien aux aspirations légitimes de développement et d'émergence du peuple de Guinée, portées par le Colonel Mamadi Doumbouya, Président de la Transition.





En retour, le Colonel Mamadi Doumbouya, Chef suprême des Armées, a exprimé toute sa gratitude à son homologue comorien ainsi qu'à l'Union africaine pour leur engagement et leur soutien en faveur de la stabilité et du développement de la Guinée. Il a souligné l'importance de la solidarité africaine face aux défis auxquels le continent est confronté, notamment en matière de sécurité, de développement économique et de lutte contre le changement climatique.





Le Président en exercice de l'Union africaine, Son Excellence Azali Assoumani, a promis d'apporter tout son soutien à la Guinée pour la réussite de son processus de transition, en alignement avec les aspirations légitimes du peuple souverain de Guinée.





