Football : Ekos Club de Koimbani Oichili promu en 2ème division

Ekos Club Kovo Sport Promu en Deuxième Division, en s'Imposant 2-0 Contre Jeunesse Sportive de Sima Washili. L'Équipe de la Capitale de la Région de Washili fait Encore son Retour en Deuxième Division. Ekos Club Kovo Sport Promu en Deuxième Division, en s'Imposant 2-0 Contre Jeunesse Sportive de Sima Washili. L'Équipe de la Capitale de la Région de Washili fait Encore son Retour en Deuxième Division.





Voici la réaction de Said Ankili Mohamed Maulana, natif de Kwambani Washili, chef des services technique Washili-Dimani à Comores Telecom, président de l'équipe Ekos club kovo sport pendant 10ans, et maintenant président d'honneur :





''Préalablement, c'est que je voulais vous montrer, c'est qu'Ekos club kovo sport n'est pas seulement une équipe de football, mais on est comme une famille, on veille les uns sur les autres. Notre équipe se préoccupe davantage sur l'éducation des adhérents de kovo, que sa soit joueurs ou supporteurs. On a toujours l'habitude d'encourager nos jeunes dans l'éducation, c'est pour cela que nous avons créé ''NDELE PILAWU LAKOVO'', que si un adhérent de l'équipe a son bac, il prépare ce plat, et il invite tous l'équipe, depuis les joueurs, staffs et supporteurs pour y régaler, et le féliciter. À cause de cette initiative nous avons eu des docteurs, des professeurs et encore d'autres diplômés à Koimbani, grâce à ce mouvement de Ekos club kovo sport.





En parlant du football de notre équipe, j'admire la mentalité de nos jeunes supporteurs, qui acceptent la défaite, qui choisit le fair-play au lieu de la violence. Dieu merci maintenant nous sommes en deuxième division, mais cette année Ekos club kovo sport vise la montée en première division Incha'Allah car c'est Dieu qui donne et que c'est à Lui qu'on croit en sa puissance et rien d'autre.





Pour conclure je suis fier de notre région et je remercie mon Dieu, car la région de Washili a maintenant deux équipes en première division FC Mtsamdou 77 et FC Mlauni, et je félicite ces dernières d'avoir fait cet exploit pour la première fois dans notre région, et nous espérons qu'Ekos club kovo sport et Espoir club de Sadani Washili nos voisins, nous allons les rejoindre l'année prochaine Incha'Allah.''





Malik Mahmoud Saïd Selim

HaYba FM la Radio Moronienne du Monde