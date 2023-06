En fin de contrat à Lens, Ismaël Boura rejoint Troyes en ligue 2

Après trois saisons disputées sous le maillot des Sang et Or, Ismaël Boura a signé jusqu'en 2025 à l'Estac. Arrivé au bout de son co...



Arrivé au bout de son contrat au RC Lens, Ismaël Boura a conclu un accord jusqu'en 2025 avec l'ESTAC Troyes. Le latéral gauche de 22 ans avait annoncé ce lundi son départ du club Sang et Or sur Instagram.





« Aujourd'hui est un jour très spécial pour moi. Le moment est venu de dire au revoir à mon club formateur, celui où j'ai grandi, où j'ai vécu des émotions incroyables, et rencontré des personnes exceptionnelles. Je me dirige bientôt vers un autre challenge, que j'ai hâte de débuter. Mon coeur restera Sang et Or pour le reste de ma vie ! »





« Nous sommes très heureux de l'arrivée d'Ismaël au sein de l'Estac, se réjouit Aymeric Magne, président de l'Estac dans un communiqué. Il vient de vivre une saison extraordinaire avec le RC Lens, vice-champion de France et rejoint notre projet. Nous débutons notre recrutement avec l'ambition de créer un groupe solide qui partage nos valeurs. »





« Je suis très heureux de rejoindre l'Estac aujourd'hui, a quant à lui déclaré Boura. C'est un club qui a beaucoup d'ambitions et des valeurs qui correspondent aux miennes. Je suis prêt à me donner à 100 % pour répondre aux attentes et rendre la confiance que le club m'accorde aujourd'hui. C'est un nouveau challenge qui débute pour moi. »