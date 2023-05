Mayotte : Il n’est de plus puissant que Dieu et il n’y a que Dieu...Mais le traître à la Nation et président filou avec sa clique a dû sceller un acco



Les évènements qui se déroulent dans la région des Comores ont de quoi révolter les cœurs les plus aguerris et soulever en nous une indicible indignation et une colère sans bornes, Mais d’abord, on doit nous permettre de vomir devant l’aplatissement du clown Azali face à la volonté française de bafouer le droit international et de passer outre le drame humain créé avec son opération « waumbushu » : le faux président s’est fait enc... devant les yeux du monde entier.





Il a baissé la culotte sur tout et n’a même pas été capable de négocier le moindre droit, la moindre garantie pour les Anjouanais de Mayotte : ceux-ci sont arrêtés, détenus dans des conditions ignobles, parfois enchaînés, séparés de leurs enfants et déportés manu militari sans aucun de leurs biens. Ne pouvait-il même pas exiger que ces prisonniers soient traités sinon avec humanité au moins avec dignité ?





Mais le traître à la Nation et président filou avec sa clique a dû sceller un accord avec ses maîtres en se remplissant les poches et en abandonnant encore les citoyens. Et c’est encore une fois Anjouan qui va en pâtir le plus car, elle a commencé à recevoir les dizaines de familles dépouillées de tout et une délinquance créée et entretenue à Mayotte par des politiques xénophobes et aveugles bafouant le droit international et le droit français. Car, dans ses pitreries mensongères et sa lâcheté veule, le président fantoche n’a rien prévu pour ces réfugiés à Anjouan : aucune condition d’accueil pouvant réduire la charge d’une Anjouan déjà écrasée par l’injustice d’État et la pauvreté.





En tant que président de l’UA, il est en train de traîner toute l’Afrique dans la boue et dans la honte. Et à Mayotte, c’est l’horreur qui se déroule et avilit l’image de la France : comment sur un territoire français, l’on peut tolérer qu’on ferme des jours durant les établissements et hôpital publics, qu’on condamne l’accès aux services administratifs publics comme la Préfecture, les Allocations familiales et autres ? Où est-on à Mayotte ? Dans une république bananière ? Pouvez-vous imaginer que les gens puissent être empêchés en France métropolitaine pour leurs droits à la santé et à la vie ?





Ce sont ces comportements illégaux anti-sociaux qui ont fait le lit de la délinquance notamment en 2011, quand les jeunes laissés-pour-compte ont été jetés sur les barricades pour affronter les forces de l’ordre. Quand on sème le désordre, on ne peut que récolter le désordre.





Quand l’on voit une foule de gens y compris des femmes d’un certain âge occuper la rue pour manifester des sentiments de haine, d’ostracisme de xénophobie comme au temps des pogroms, quelle image veulent-ils donner de la France ?





Et quand la haine et la folie s’en prennent à des frères et sœurs de culture et de surcroît musulmans, quelle image de l’Islam de Mayotte renvoient-ils ?





Le nom de Dieu et de son prophète peuvent-ils être ainsi invoqués dans des actes répréhensibles dénués de compassion, d’humanité et d’empathie ?





Il est encore temps que les uns et les autres s’assoient et réfléchissent ensemble pour trouver des vraies solutions pérennes qui garantissent le vivre-ensemble et la paix dans cette zone de l’Océan indien, avant qu’un drame humanitaire effroyable vienne assombrir notre conscience.





La déportation n’est qu’une solution illusoire qui ne fera qu’enrichir les passeurs de Kwasa kwasa pour le retour à Mayotte.





Non à Wuambushu et aux politiques aveugles et discriminatoires !





Nous sommes fiers d'être Anjouanais !





Pour le Collectif de la fierté anjouanaise,





Anli Yachourtu JAFFAR

20 mai 2023