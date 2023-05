Le Président de la République et Président en exercice de l’African Union , SEM Azali Assoumani , a pris part ce matin, à la cérémonie d’ouverture de l’Atelier régional des Services de Renseignements et de Sécurité des pays pour l’Afrique de l’Est. Le Président de la République et Président en exercice de l’African Union , SEM Azali Assoumani , a pris part ce matin, à la cérémonie d’ouverture de l’Atelier régional des Services de Renseignements et de Sécurité des pays pour l’Afrique de l’Est.





Placé sous le thème de « l’Afrique de l’est et l’Océan Indien, une région sujette aux menaces maritimes et multidimensionnelles », l’atelier qui se tient à Moroni du 28 au 31 mai 2023, réunit une vingtaine de délégations venues du continent. Le Président de la CISSA (Comité des Services de Renseignements et de Sécurité en Afrique) et Directeur Général de la Direction du Renseignement et de la Sécurité du Botswana, a honoré l’atelier de sa présence, ainsi que le Directeur Général de la Présidence Saoudienne des Renseignements Généraux.





Dans son propos, le Chef de l’Etat déclaré ce qui suit : « Cet atelier nous permet dans la collaboration, de mieux faire face au risques, aux menaces et aux défis communs que doivent relever l’Afrique de l'Est et l'Océan Indien, pour créer les conditions du développement socioéconomique de nos pays. Aucune économie ne peut s'épanouir sans la paix et la sécurité ».





Il a rappelé que l’atelier en cours constitue un cadre idéal pour réfléchir de manière prospective, sur les menaces actuelles et à venir, et d’esquisser des pistes concrètes en termes de renforcement de la coopération, pour parvenir à une plus grande efficacité dans l’échange des données sensibles afin de déjouer toute remise en cause de la paix et de la sécurité.





Avant de clore son propos, le Président a insisté sur les attentes de cet atelier, notamment « contribuer à une meilleure compréhension des défis et des opportunités pour la mise en œuvre d'une nouvelle approche de la gouvernance des renseignements et de l'information ».





Il a exhorté que le rapport final des travaux en cours soit accompagné d'une déclaration de Moroni sur quelques recommandations urgentes dans le domaine du partage de l'information et du renseignement, mais également dans la prévention des violences liées aux radicalismes de toutes sortes. ©Beit-salam