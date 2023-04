Le couple présidentiel vous souhaite une bonne fête de l’Aïd El-Fitr

À l’occasion de la célébration de l’Aïd El-Fitr, la Première Dame et moi-même adressons au peuple comorien, de l’intérieur du pays et de la diaspora, mais aussi à l'ensemble des musulmans du monde, nos vœux les plus sincères, tout en implorant Allah le Tout-puissant d’exaucer notre jeûne et nos prières et de perpétuer dans tous nos pays, les bienfaits du bonheur, de la paix et de la prospérité. À l’occasion de la célébration de l’Aïd El-Fitr, la Première Dame et moi-même adressons au peuple comorien, de l’intérieur du pays et de la diaspora, mais aussi à l'ensemble des musulmans du monde, nos vœux les plus sincères, tout en implorant Allah le Tout-puissant d’exaucer notre jeûne et nos prières et de perpétuer dans tous nos pays, les bienfaits du bonheur, de la paix et de la prospérité.





On the occasion of the Eid El-Fitr, the First Lady and I extend to the Comorian people, inside and outside the country , but also to all the Muslims of the world, our most sincere wishes, while imploring Allah to accept our fast and our prayers and to perpetuate in all our countries, the benefits of happiness, peace and prosperity.