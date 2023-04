«La Fonction publique n’est plus en mesure d’absorber le grand nombre de demandes d’emplois»

« la Fonction publique est saturée et n’est plus en mesure d’absorber le grand nombre de demandes d’emplois». Après la rencontre des jeunes à Dzahani.



En visite à Anjouan, la CRC poursuit ses échanges avec les jeunes





Après la rencontre des jeunes à Dzahani La Tsidje, le Parti CRC s’est rendu hier à Anjouan, à l’initiative des coordinations de Domoni et de Bandrani.





Plusieurs personnalités politiques du parti CRC ont fait le déplacement notamment le Conseiller privé du Président, Nour El Fath Azali, le Président de l’Assemblée de l’Union, honorable Moustadroine Abdou, le Vice-Président de l’Assemblée de l’Union, Abdallah Said Sarouma, l’ancien Ministre des Finances, Said Ali Said Chayhane, et le Directeur général de la société d’électricité des Comores, Mohamed Soilihi Djounaid. Plusieurs députés ont également pris part à ce grand dialogue citoyen et politique avec les jeunes.





L’événement, organisé à l’initiative de la fédération d’Anjouan, avait comme objectif de poursuivre les échanges constructifs dans le cadre du grand dialogue avec les jeunes, afin de connaitre leurs aspirations dans notre société, de débattre avec eux sur des nouvelles opportunités et, par conséquent , de penser à mettre en place de nouvelles politiques en faveur de la jeunesse. Ce programme est un moment fort de mobilisation des jeunes pour leur engagement citoyen et politique.





Dans son allocution à Domoni, le Conseiller privé du Président a tout d'abord appelé les jeunes à s’investir dans l’entrepreneuriat, car pour lui, « la Fonction publique est saturée et n’est plus en mesure d’absorber le grand nombre de demandes d’emplois» a-t-il souligné. Il a aussi déploré le manque de participation des jeunes de Domoni au concours d’affaires organisé par la Banque mondiale où les lauréats bénéficient de 10 à 40 millions de subvention et a exhorté aux jeunes de saisir les opportunités offertes par le Gouvernement.





S’exprimant devant une centaine d'entre eux et de hauts cadres, il a demandé leur engagement dans la société, et à s'inscrire dans des mouvements politiques et sociaux. « L’engagement est primordial et il n’y a pas de limite d’âge pour militer et c’est au sein des partis comme le nôtre que l’on acquiert de compétences nouvelles ».





Pour clôturer son discours, le Conseiller Privé du Président a tenu à préciser que la réfection des routes de la commune de Domoni est en phase de réalisation. Il appelé la jeunesse à soutenir l'action et la vision du chef de l'Etat SEM Azali Assoumani en matière de politiques publiques en leur faveur. «Notre pays a besoin de vous et ne se fera pas sans vous». ©CRC