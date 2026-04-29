Violence symbolique contre les non-musulmans ? Le centre commercial de la Part Dieu à Lyon et l'hôtel Retaj à Moroni

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0 0 29 avril 2026 2026-04-29T10:05:00+02:00 Modifier ce post

Violence symbolique contre les non-musulmans ? Le centre commercial de la Part Dieu à Lyon et l'hôtel Retaj à Moroni. "Nos partenaires de l'Océan ind

Violence symbolique contre les non-musulmans ? Le centre commercial de la Part Dieu à Lyon et l'hôtel Retaj à Moroni


Violence symbolique contre les non-musulmans ? Le centre commercial de la Part Dieu à Lyon et l'hôtel Retaj à Moroni

En sortant du métro, les clients du centre commercial de la Part Dieu à Lyon passent devant un local de 3 pièces dédié à la prière avant d'accéder aux boutiques. Le lieu se trouve à l'intérieur même du centre commercial et est ouvert à tout le monde sans distinction de religion. On peut ý prier, consulter la Bible, le Coran et des magazines traitant de questions religieuses. Mais dans les faits, seuls les Musulmans y accomplissent leurs prières du Dhouhr, Ansr, Maghrib et parfois le Incha.

À la lecture des post sur Facebook des Comoriens qui critiquent la lecture de versets du Coran dans la cérémonie d'ouverture du Forum économique des Îles de l'océan indien en la qualifiant de "violence symbolique contre les participants non-musulmans", je me demande finalement si dans l'avenir il ne sera pas plus facile d'être musulman à Lyon en France qu'à Moroni aux Comores.

"Nos partenaires de l'Océan indien sont venus aux Comores pour parler économie. Épargnez les toute référence à la religion", nous dit-on. Les Lyonnais, croyants et non-croyants, vont au centre commercial de la Part Dieu pour acheter des frites, des chaussures, des ordinateurs, du porc, des boissons alcoolisées et pourtant la direction du centre commercial met à leur disposition...un lieu où ils peuvent accomplir leurs prières et lire le Coran, ce Coran dont certains Comoriens ne veulent pas entendre parler dans les cérémonies officielles....aux COMORES. Je vous assure : les gestionnaires de ce centre commercial ne sont pas des méchants barbus islamistes.

Ne soyez pas surpris si l'on vous dit qu'il faut fermer la mosquée sise en face du marché de Volo Volo par ce que les Musulmans qui la fréquentent exercent "une violence symbolique contre les vendeurs non-musulmans originaires des pays voisins". Eh oui ! Ces étrangers non-musulmans sont venus faire affaire à Volo Volo et nous avons placé devant leurs étals une mosquée. Ils sont venus parler prix de vente, remise et bénéfice. Et ils entendent tous les jours à proximité de leurs commerces :"Allah Akbarou....hayya anla soila...".

Je suis perdu. Je ne comprends rien.

Abdourahamane Cheikh Ali

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