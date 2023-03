Mayotte va brûler...sans que l’Etat comorien ne dise un mot !

A PROPOS DE LA PUISSANCE CONQUÉRANTE [ICI] EN ARCHIPEL





Maore va brûler bientôt, si l’on en croit la rumeur, accompagnant la geste du ministre français Darmanin dans l’archipel. Il est question de se débarrasser d’une bonne partie de sa population, en la déportant dans la partie indépendante. L’opération a même un petit nom de barbarie simulée : « Uwambushu ». Elle va surtout se réaliser dans une totale impunité. Sans que l’Etat comorien ne dise un mot ou que les « Mahorais » prétendus ne s’inquiètent de ce qui se joue en vérité.





Il y a des années que la France accuse une fin de non-recevoir à toute revendication sur cette île, pourtant considérée comme occupée par les Nations Unies depuis 1975. La surprise des Comoriens a pourtant été grande à l’écoute du président français, lors de la dernière assemblée générale des Nations Unies. A la tribune, le mardi 20 septembre, il a déclamé à sa manière, haut et fort, contre l’injustice des puissances riches, lorsqu’elles s’arrogent le droit de contrôler seules la bonne marche de cette planète, en usant des lois non édictées _ celles de la jungle du plus fort.





Il a ainsi accusé la Russie d’opérer un retour impensable et régressif à l’ère des conquêtes et des dominations forcées. « Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février dernier est un retour à l’âge des impérialismes et des colonies. La France le refuse et recherchera obstinément la paix » a-t-il déclaré. Autre manière pour lui de signifier son refus de l’annexion de l’Ukraine.





Mais quid de la manière dont la France se comporte à Maore ? Quid de l’instrumentalisation à outrance d’une opinion, désormais acquise au mensonge et au rejet du voisin ? Quid des limites d’une annexion qui ne dit pas son nom, et qui laisse croire que les imaginaires sont vulnérables en ces eaux, voire négligeables, au point de produire des fictions à jamais irrésolues ? L’histoire de cette puissance conquérante dans l’archipel, réduite à la seule équation de « Mayotte française », est une fable démesurée.





Les historiens la remontent à 1841. Les contemporains se contentent des 50 dernières années, qui vont de la déclaration unilatérale d’indépendance à la situation d’insécurité actuelle. Tout dépend du récit que l’on vend aux esprits essoufflés du moment. Mayotte est une vaste fumisterie, qui noie les enjeux de la puissance aliénante dans une rivalité insulaire. Deux micro-identités remarquables ont été inventées de toutes pièces, pour les besoins de la tutelle coloniale.





Un récit dont se gorgent peu à peu les habitants de cet espace et qui n’augure rien de bon. Le Comorien surnage dans un océan des plus anxiogènes. En arrière-fond se développe un système à la limite criminel. Avec ses passe-droits cent fois renouvelés et ses politiques qui plient à souhait. Des phénomènes de cour comme à l’époque féodale, accompagnés de lâcheté grossière, et un refus total de la vérité. Du déni de réalité sur mesure, à hauteur d’hommes.





On n’imagine pas ce qu’il a fallu fournir comme efforts, pour construire cet arsenal fait de salamalecs, de bons samaritains, de faux discours, alors même que sévit la menace permanente contre le bon peuple, celui qui n’a pas le temps d’oublier d’où il vient, tellement le vivant le déborde de tous côtés. Car les grands, là-haut, eux, se complaisent aux côtés de l’adversité, trouvent à respirer dans le bordel ainsi organisé. Le déséquilibre fonctionne assez bien entre le pouvoir régnant par intimidation et le silence contraint des bannis de l’histoire.





A la fin de chaque épisode vécu, on s’interroge sur cette impunité, qui prospère de jour en jour, sans savoir comment en sortir. Des hommes et des femmes, hurlent au nom de leurs territoires limités, gravissent les marches de la honte à pas de loup, en prétendant parler au nom d’un peuple. Ils.elles s’arrangent avec le pouvoir en face, trouvent à s’asseoir à ses côtés à l’avant-scène, pendant que le citoyen, lui, bouffe de la semelle, à longueur de journée.





Il arrive qu’un cri se fasse entendre dans l’arrière-cour. Un cri qui déraille, qui parle de justice. On n’oublie qu’elle ne protège rien en ces eaux tumultueuses. Elle arrive même à dissuader ceux qui militent en son nom. Sinon, comment comprendre que tant de morts restent inexpliquées sur le rivage et au-delà, sans qu’aucun tribunal ne cherché à condamner ces actes odieux, et les ignominies commises. Ailleurs, la justice prétend réparer. Ici, elle ne fait que porter des habits de cirque dans des jeux contrefaits. On s’étonne qu’aucun verdict ne vienne scandaliser l’assemblée des bourreaux.





Ces derniers, s’ils violent le peuple avec autant de perversité, c’est parce qu’ils savent que jamais ils n’auront à régler l’addition. Les Comores sont un pays où règne le mépris. Les mannequins joyeux assis à l’avant-scène gouvernent leur peuple avec un dédain certain, que ce soit à Moroni ou à Mamoudzou. Ils ne sont pas inquiets, sont sûrs de leurs faits et gestes, ne craignent rien du peuple démuni, désarmé, désarticulé. La plus grosse tragédie vécue en ce pays reste le drame du Visa Balladur, qui a vu se noyer près de 30.000 personnes entre Ndzuani et Maore, et aucun de ces mannequins nourris dans l’entre soi n’a levé le petit doigt pour exprimer son indignation.





Ni au-devant de l’assemblée des Nations Unions, ni au-devant de la cour pénale internationale, ni au devant du Comité des sept à l’Union africaine, ni même au devant de Dieu. Tout ce beau monde feint de ne pas voir ce qui se trame sous leurs yeux. Ces « près de 30.000 noyés » correspondent aux noyés de la Mer Méditerranée, pris sur un même temps. A la différence qu’il s’agit ici d’un même peuple en son rivage d’existence. Rien à voir avec les Comoriens, qui ont transité par le désert sur le Continent, qui sont passés par la Tunisie ou le Maroc, pour aller se noyer en mer d’Italie ou de Grèce. A priori, ils meurent entre Ndzuani et Maore, pour avoir seulement cherché à exister (en leur pays).