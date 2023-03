Intervention de S.E.M AZALI Assoumani, Président de l’Union des Comores, à l’occasion de la Cérémonie de Lancement Officiel du Projet de Professionnalisation de l’Offre de Formation et Insertion – (PROFI)





Palais du Peuple, le 21 mars 2023









Excellences, Mesdames et Messieurs, Honorable assistance,





Nous sommes réunis, aujourd’hui, dans le cadre du Lancement Officiel d’un projet hautement important pour l’avenir de notre pays et plus particulièrement des jeunes, à savoir, le Projet de Professionnalisation de l’Offre de Formation et Insertion – PROFI.





Permettez-moi alors d’exprimer tout d’abord mes vifs remerciements à l’endroit de la France, l’un de nos grands partenaires au développement, qui a bien voulu financer, en grande partie, ce grand projet important pour le développement de notre pays.





J’exprime par la même occasion mes félicitations au Ministre de l’Éducation, Monsieur Takidine YOUSSOUF et à ses équipes, pour la bonne organisation de cet évènement.





Honorable assistance,

Mesdames et Messieurs,





Le Gouvernement comorien a toujours accordé une importance capitale à la promotion des jeunes, qui constituent la frange la plus importante de la population et par la même occasion, l’avenir de notre pays.





C’est dans ce sens que, outre le renforcement de l’Université des Comores, par les formations offertes dans les domaines du droit, de l’Administration Économiques et sociale (AES), des Sciences Économiques, de l’Administration Publique et Gestion des Collectivités), de la fiscalité, nous lançons ce matin ce projet qui va dans le sens du renforcement des capacités, pour mieux lutter contre l’oisiveté et le chômage des jeunes.





Aussi, ce projet que nous lançons ce matin, arrive à point nommé, pour consolider les actions que nous menons, aux fins de répondre aux besoins de développement de l’économie nationale.





Le projet PROFI va, en effet, nous permettre de créer cinq filières stratégiques sur les parcours de formation, dans des domaines aussi vitaux que l’Agriculture, la Construction, les Technologies industrielles, le Numérique et l’Environnement.





A cet égard, notre pays va pouvoir créer 2500 places de formation dont 1900, au niveau supérieur et 600, au niveau secondaire.





Ainsi, nos établissements vont, non seulement acquérir des équipements pédagogiques, mais aussi, repositionner l’offre de formation et adopter de nouveaux modes organisationnels.





Le projet PROFI va, en outre, favoriser la réhabilitation, l’aménagement ou la construction d’infrastructures pour les formations secondaires et supérieures, techniques et professionnelles.





Ainsi, l’offre de formation diplômante des filières techniques, professionnelles et scientifiques, au secondaire comme au supérieur, va se développer et les possibilités d’accès à l’emploi sera sans nul doute renforcé.





L’ouverture vers le monde professionnel va donc se développer avec une méthodologie pour la professionnalisation et un appui aux services de relations avec les entreprises dans les établissements, à l’entrepreneuriat et aux projets étudiants.





Ainsi, aujourd’hui, après l’Élaboration et le suivi du plan national pour l'emploi 2020-2024, la mise en place des projets PIDC, Facilité Emplois, YES Com, MSOMO NA HAZI, Projet Diaspora, Appui à la Production, à l’Industrialisation et au Libre-Échange (APILE), Emploi et Développement Local Intégré aux Comores (EDLIC), Autonomisation des Femmes, Comores Initiative, le dispositif technique de soutien aux porteurs de projets (MDE) et l’ouverture à la Banque Centrale des Comores d’un compte dénommé « Fonds National pour l’Initiative un Jeune - un Emploi » (FNIJE) , le leitmotiv « un jeune, un emploi » reste de mise car les jeunes restent le fer de lance de la politique engagée pour l’émergence de notre pays.





Toutefois, tout en continuant la réalisation du Plan Comores Émergentes (PCE) avec ses projets phares, ses projets structurants et de ses projets sectoriels prioritaires, plus particulièrement la formation, l’insertion professionnelle et l’emploi des jeunes, nous ne devons jamais oublier, que les ressources les plus précieuses de notre pays, restent, comme je le dis souvent, la paix, la sécurité et la stabilité, dans l’unité, le dialogue et la concertation qui sont les conditions sine-qua-non du développement et de la démocratie dans notre pays.





Nous devons alors ensemble, tout mettre en œuvre, pour les préserver et les consolider.





Excellences, Mesdames et Messieurs, Honorable assistance,





Je voudrais pour terminer mon propos, saisir l’heureuse opportunité de l’avènement du Mois de Ramadan, souhaiter à chacune et chacun d’entre vous, ainsi qu’à tous les musulmans du monde et ceux qui séjournent parmi nous, bonne santé, bonheur familial, réussite personnelle et professionnelle et prospérité. Qu’Allah nous donne l’énergie d’accomplir le quatrième pilier de l’Islam et agrée nos jeûnes.





Je joins également ma prière aux vôtres, pour qu’Allah -Le-Tout-Puissant prodigue à notre pays, ainsi qu’à l’ensemble des pays de la Umma Islamique, Sa grâce, nous préserve contre les conflits et guide nos pas sur la voie du progrès et du développement, dans la paix et la sécurité.





Bon Ramadan à toutes et à tous.

Qu’Allah bénisse notre pays InshaAllah.

Je vous remercie.





Beit-salam