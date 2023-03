Déclaration : Dégager Azali

DECLARATION : DEGAGER AZALI





La perspective de présidentielles aux Comores en 2024 interpelle le pays. Allons-nous laisser le despote Azali continuer à malmener notre peuple et notre pays ? Qui pire est, son triomphe en 2024 lui ouvrira la porte vers un nouveau changement de Constitution, il pourra mettre un terme complet à la Tournante et à l’autonomie des îles, il pourra à l’instar des autocrates africains passer le pouvoir à son fils.





Azali est incontestablement le pire des présidents qui se sont succédés à la tête du pays.





La misère a progressé : de plus en plus de Comoriens ont du mal à assurer leur quotidien. Les fonctions régaliennes de l’Etat abandonnées, les services publics inexistants, etc. Rarement le mois de ramadan s’annonce dans d’aussi mauvaises auspices : pas d’électricité, pas d’eau, multiples pénuries, inflation galopante, etc.





Quant à Maore, cette île comorienne n’a jamais été aussi loin de l’Archipel. La capitulation comorienne a atteint des sommets inimaginables. Ainsi, face aux pogroms anti comoriens programmés par l’état français et les sécessionnistes maorais, le gouvernement comorien semble impassible. Aucune compassion face aux mauvais traitements que vont subir des Comoriens sur leur terre. Aucune réaction pour refuser que les Comoriens soient traités d’immigrés clandestins chez eux, ni pour accueillir les milliers d’expulsés qu’envisagent le ministre français Darmanin et l’illuminée Estelle.





On ne peut pas non plus ignorer les discriminations imposées à Ndzuani dans l’objectif évident de nourrir le séparatisme insulaire.





Ukombozi devait donc oser prendre ses responsabilités. Nous avons donc appelé à l’unité des forces opposées au pouvoir despotique d’Azali et été à l’origine de plusieurs rencontres à cet effet. Nous nous sommes associés au principal regroupement des forces de l’opposition : le Front Commun.





Les présidentielles de 2024 constituent une échéance essentielle qu’il ne faut pas rater. Il est tout à fait évident qu’Azali ne veut absolument pas de présidentielles. Il s’est en effet taillé une voie directe pour se succéder à lui-même. Il pense pouvoir être à la fois candidat, juge électoral (c’est lui seul qui compose la Cour Suprême) et maître des organes de gestion des élections (la Commission Nationale Electorale Indépendance et ses démembrements au niveau des îles, des préfectures et des mairies). Incontestablement une mascarade électorale fermement rejetée par le Front Commun (FC).





Cependant le FC est décidé à se servir de ces présidentielles pour dégager Azali. D’où le combat engagé pour des élections crédibles dans une atmosphère paisible. Le FC ne tombera pas dans les pièges d’Azali : ni lui laisser le champ libre, ni valider une mascarade électorale





Le FC avancera, au moment opportun, un candidat unique issu de ses rangs, qui portera un programme de transition d’au maximum deux ans dont l’objectif sera de refonder le pays sur la base d’une Tournante et d’une autonomie des îles qui résulteront d’une large consultation nationale et qui cristalliseront la sagesse collective de notre peuple.





Ukombozi invite toutes les organisations et mouvements à se retrouver dans le FC pour dégager Azali et mener des actions communes qui permettront de nous découvrir, de nous unifier sur des bases patriotiques, sociales et internationalistes et éviter l’émiettement politique qui désarme notre peuple.





Le Comité National

contact@ukombozi.net