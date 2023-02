Un héros de la liberté : Un ami fidèle et un militant inoubliable !





Décédé hier le 9 février 2023, Ali MZE AHMED était un camarade de lutte déterminé et courageux qui avait consacré une partie de sa vie à la défense des libertés démocratiques dans un pays sous la dictature des mercenaires qui avait duré au moins 10 ans, 1978 à 1989.





Ali Mze était également mon compagnon de cachot pendant au moins 10 mois, avec qui j'ai partagé les murs du camp de concentration et de torture de Voidjou. Ce moment a été un témoignage de son engagement en faveur de ses convictions et de notre amitié indéfectible.





En plus d'être un militant politique infatigable, Ali MZE était également un intellectuel de haut niveau et un enseignant respecté. Il était un défenseur de l'éducation, travaillant sans relâche pour améliorer la vie des autres à travers l'enseignement en tant que professeur de lycée et directeur d'école privée, le Groupe Scolaire Fundi Abdoulhamid. Il était un expert dans son domaine.





Il était connu pour son amour pour les autres, son écoute attentive, son attitude humble, sa camaraderie, son amabilité et sa générosité incommensurable. Ce camarade de lutte était un véritable exemple de sacrifice et de dévouement, inspirant de nombreux jeunes à poursuivre leurs rêves de savoir et de connaissances, ainsi que leur combat pour la liberté, la démocratie et l'égalité.





Malheureusement, Ali Mze nous a quittés hier. Mais, son héritage et son esprit ne seront jamais oubliés. Je garderai toujours en mémoire son dévouement en faveur de la justice et de la liberté, ainsi que son amour pour les autres et son engagement en faveur de l'éducation.





C'était un homme vraiment exceptionnel, qui a laissé une empreinte indélébile dans son pays, sur notre monde et sur chacun de nous.





En ce jour de douleur, je rends hommage à mon ami et camarade de lutte en priant qu'Allah lui accorde une place de choix au paradis et qu'il n'ait aucun regret d'avoir quitté ce monde.





J’exprime mes sincères condoléances attristées à son épouse, ses enfants et à tous ses proches. Je suis de tout cœur avec vous dans ce moment difficile et je vous offre mes pensées affectueuses et les plus douces.





Nous sommes à Allah et à lui nous retournons.





Qu’Allah ait pitié de son âme et lui accorde un repos éternel dans son immense miséricorde, amène.





Anli Yachourtu JAFFAR

Le10 février 2023