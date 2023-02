Mutsamudu : Azali a rappelé la nécessité de « mettre à l’abri nos populations contre les pénuries...»

Le Président de la République, SEM AZALI Assoumani, a pris part, ce samedi 25 février 2023, à la cérémonie d’ouverture de la 5ème édition de la Foire nationale « Made In Comoros », qui s’est tenue au Stade Missiri, à Mutsamudu. Le Président de la République, SEM AZALI Assoumani, a pris part, ce samedi 25 février 2023, à la cérémonie d’ouverture de la 5ème édition de la Foire nationale « Made In Comoros », qui s’est tenue au Stade Missiri, à Mutsamudu.





Organisée par l’Union des Chambres de Commerce et d’Industrie (UCCIA), l’événement dédié au « Made In Comoros », se déroule pour la première fois sur l’île d’Anjouan, jusqu’au 27 février prochain. C’était une volonté du Patron de l’UCCIA, Monsieur Chamsoudine Ahmed et de ses partenaires, d'insuffler un nouveau dynamisme à la production nationale dans l’ensemble des îles de l’archipel.





Au cours de son allocution, le Chef de l’État, a exprimé son enthousiasme de prendre part à cette Foire qui a lieu quelques jours seulement, après l’accession historique des Comores à la présidence tournante de l’Union Africaine, dont le thème de l’année est l’accélération de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf).





Il a rappelé l’objectif principal de ce grand projet panafricain, qui est de promouvoir les échanges commerciaux entre les pays du continent, et dont l'accélération contribuera à promouvoir les entreprises comoriennes, en facilitant l’accès de leurs produits au marché régional et continental. Le thème de cette cinquième édition porte sur l'Agroalimentaire et l'agro-industrie, dont la promotion assurera la survie du pays, à travers l’autosuffisance alimentaire.





A ce propos, le Chef de l’État, a rappelé la nécessité de « mettre à l’abri nos populations contre les pénuries et les crises d’approvisionnement des produits de première nécessité, en assurant localement la production, la transformation et le stockage de nos produits ». Il a, en outre, évoqué la nécessité du renforcement de capacités dans le domaine de l’Agroalimentaire et, de l’insertion des jeunes dans ce secteur essentiel pour la croissance économique.





A cet égard, il a tenu à rassurer la population sur l'engagement du Gouvernement à poursuivre ses efforts pour doter le pays d’infrastructures stratégiques et économiques viables et notamment des ports, des aéroports, des routes ou encore des laboratoires d’analyses et des capacités de standardisation des productions nationales.





Avant de clore son propos, le Président a insisté sur le fait que le continent était en pleine mutation et que la montée de la concurrence, qui sera notamment générée par la ZLECAf, nécessite que le pays produise davantage et innove, afin de parvenir à créer un label pays « Made in Comores », qui garantira la promotion des produits locaux, à la fois au niveau national qu’international.





Le Chef de l’État a, ensuite, visité les stands et échangé avec les exposants qui ont fait le déplacement. Il tenait à les féliciter pour leurs talents et leurs sacrifices tout en les invitant à plus de créativité et à s’investir davantage dans leurs différents domaines, pour une croissance soutenue et harmonieuse du pays. ©Beit-salam