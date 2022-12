Les Comores viennent de perdre un écrivain et historien de renommée

Il a été jusqu'à ce jeudi, une des mémoires vivantes de notre histoire. Professeur d'histoire et chercheur, Said Hachim Mohamed Ali Al Mouallim fait partie des rares historiens à maitriser le français, l'arabe et sa langue maternelle.









Il avait le don du récit avec sa voix posée, un rythme lent et ponctué qui maintenait l'attention de l'auditeur. Avec sa formidable capacité de mémorisation, il pouvait raconter l'histoire de Mutsamudu ou d'ailleurs, les yeux fermés. Il connaissait la filiation de chaque grande famille de sa ville. Il avait surtout compris la nécessité de laisser des traces écrites en publiant de nombreux ouvrages sur les lignées familiales des sultans d'Anjouan et sur les Sharifs des Comores, ses domaines de prédilection.





Malgré un impressionnant pédigrée, il est resté humble et disponible. Said Hachim Mohamed Ali a rendu l'âme ce 8 décembre. Les Comores perdent un historien reconnu. Adieu. Allah est seul témoin de la valeur des hommes. Tu me manqueras personnellement parce que je ne peux plus te saluer sur mon chemin en rentrant à la maison.





Par Eddine Mlivoidro