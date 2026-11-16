Une tombe ne devrait pas être le dernier lieu de notre colère. Les autorités communales et les services chargés de l’état civil ont également un rôle.

Une tombe ne devrait pas être le dernier lieu de notre colère







À l’heure d’un deuil, il reste parfois une seule chose qu’une famille puisse encore demander à son village : un endroit où déposer son mort avec dignité. Ce n’est pas une demande de récompense. Ce n’est pas une demande d’acquittement moral. C’est le désir de traverser la perte sans ajouter à la douleur une humiliation publique. Lorsque la dispute commence au seuil du cimetière, notre capacité à vivre ensemble subit une épreuve que les paroles ordinaires sur la paix ne peuvent résoudre. À l’heure d’un deuil, il reste parfois une seule chose qu’une famille puisse encore demander à son village : un endroit où déposer son mort avec dignité. Ce n’est pas une demande de récompense. Ce n’est pas une demande d’acquittement moral. C’est le désir de traverser la perte sans ajouter à la douleur une humiliation publique. Lorsque la dispute commence au seuil du cimetière, notre capacité à vivre ensemble subit une épreuve que les paroles ordinaires sur la paix ne peuvent résoudre.





Le 6 novembre, HabarizaComores a publié une tribune intitulée « Non à l’expulsion mortuaire dans nos villages ». Son auteur, Toufé Maecha, y décrit, au conditionnel, un différend autour de l’accueil d’une dépouille à Dzahadjuu ya Mbadjini. Les faits particuliers qu’il évoque appellent vérification ; il serait injuste de transformer ce récit en accusation générale contre tout un village. Mais la question morale qu’il soulève ne dépend pas du verdict d’une polémique : qui doit protéger la dignité humaine lorsque les relations de voisinage sont abîmées par la colère, la peur ou la honte ?





Aux Comores, l’appartenance à un village n’est pas une simple adresse. Elle touche aux générations, aux solidarités familiales, aux responsabilités partagées et à la mémoire des ancêtres. Les usages funéraires et l’engagement des proches ont une profondeur particulière dans une société où la foi musulmane marque largement la vie commune. Je ne prétends ni expliquer ces traditions de l’extérieur ni leur substituer les pratiques de mon Église. J’écris comme chrétien qui croit que le respect dû à toute personne doit rester possible même lorsque des voisins ne s’accordent plus sur la manière de raconter sa vie.





Jésus enseigne à ses disciples de ne pas réserver l’amour à ceux qui leur ressemblent. Dans le récit du bon Samaritain, en Luc 10,25-37, l’homme blessé ne reçoit pas d’aide après examen de son appartenance, de son caractère ou de ses mérites. Le Samaritain voit une personne en détresse et refuse de passer son chemin. Cette parabole ne règle pas les questions juridiques relatives aux cimetières ; elle nous rappelle cependant qu’aucun désaccord ne devrait supprimer notre capacité de reconnaître une souffrance et d’y répondre humainement.





Il faut distinguer deux choses que la colère rassemble trop vite. Exiger la vérité sur un crime présumé et demander justice aux autorités est légitime. Rejeter la violence, protéger les victimes et défendre la sécurité du voisinage le sont aussi. Mais le respect accordé à la dépouille d’une personne ne constitue ni une approbation de ses actes ni une insulte envers ceux qui ont souffert. La dignité d’un enterrement ne remplace pas la justice. Elle empêche simplement que le deuil devienne un nouvel instrument de punition pour des proches qui n’ont peut-être rien commis.





Cette distinction est particulièrement importante pour les enfants. Imaginons, sans prétendre relater une scène survenue, un adolescent qui entend des adultes discuter de l’endroit où son parent pourrait être enterré. Quels mots retiendra-t-il ? Qu’une communauté peut condamner un geste tout en prenant soin des vivants ? Ou qu’un nom de famille peut fermer à jamais la porte de la compassion ? Les enfants apprennent le sens de la paix moins à travers les cérémonies officielles que dans ces décisions où les adultes sont libres de choisir la retenue.





Les responsables religieux et communautaires peuvent aider, à condition de ne pas transformer la médiation en tribunal de rumeurs. Une conversation prudente, menée avec les proches concernés et les personnes compétentes, vaut mieux qu’un débat public où chacun répète des accusations incomplètes. La confidentialité, l’attention aux victimes et le respect des familles doivent précéder tout appel à la réconciliation. Il ne suffit pas de demander à une personne blessée de pardonner rapidement pour que la paix soit faite. La miséricorde ne doit jamais servir à étouffer un témoignage ni à interrompre une procédure régulière.





Les autorités communales et les services chargés de l’état civil ont également un rôle que la seule bonne volonté ne peut remplacer. Les familles devraient savoir à qui demander une information fiable sur les règles applicables aux sépultures, comment signaler une difficulté et quel recours existe lorsque plusieurs parties s’opposent. Des procédures claires, expliquées sans favoritisme, peuvent éviter que la décision repose sur la voix la plus forte dans une réunion. Lorsque la règle manque de clarté, une aide juridique ou administrative compétente est plus utile qu’une escalade de reproches.





La diaspora comorienne connaît elle aussi la fragilité de ces liens. Une famille peut vivre dispersée entre les îles, Mayotte et la France, tout en gardant au village le lieu de sa mémoire. Un conflit d’inhumation touche alors des personnes qui ne pourront pas toutes être présentes, comprendre les échanges ou participer à la recherche d’une solution. Les messages sur les réseaux sociaux peuvent amplifier la douleur avant même que les proches disposent des faits. Celui qui reçoit une rumeur devrait se demander si la transmettre soulagera quelqu’un, protégera un enfant ou aidera réellement les personnes responsables à résoudre le problème.





En tant que chrétien, je reviens aux paroles de Jésus : « Heureux ceux qui procurent la paix » (Matthieu 5,9). Procurer la paix ne signifie pas renoncer à la vérité. C’est refuser d’ajouter gratuitement une blessure à une blessure. C’est protéger celui qui a subi un tort tout en laissant aux proches de la personne mise en cause leur propre droit au deuil. C’est reconnaître qu’un village restera un village après le départ des journalistes et que ses habitants devront encore se saluer, apprendre ensemble et prendre soin de leurs enfants.





Dans nos relations quotidiennes, le premier acte possible est parfois très modeste : écouter les parents avant de raconter leur histoire ; vérifier une information avant de la diffuser ; proposer une médiation confidentielle ; demander à la commune une réponse écrite plutôt que chercher un coupable dans la foule. Aucun de ces gestes ne règle à lui seul une crise grave. Ensemble, ils maintiennent pourtant ouverte une voie humaine lorsque la colère voudrait fermer toutes les autres.





À la fin de toute cérémonie, il reste les vivants. Ils auront besoin de boire, de travailler, de se rendre visite et de faire grandir des enfants qui n’ont pas choisi les querelles des adultes. La paix que Jésus nous appelle à pratiquer commence peut-être là : non pas lorsqu’une communauté oublie ses désaccords, mais lorsqu’elle décide que même le désaccord le plus douloureux ne lui enlèvera pas le devoir de traiter une famille avec dignité.





Sources pour la rédaction : HabarizaComores, « La dépouille d’Athoumani aurait été refusée à Dzahadjuu ya Mbadjini », 6 novembre 2026 (faits rapportés au conditionnel) ; Luc 10,25–37 ; Matthieu 5,9.