Une panne mondiale touche la messagerie Outlook de Microsoft, "aucun signe d'action malveillante ou de cyberattaque" n'a été détecté à ce stade. Le gr

Une panne mondiale touche la messagerie Outlook de Microsoft, "aucun signe d'action malveillante ou de cyberattaque" n'a été détecté à ce stade







Le géant américain du logiciel a affirmé jeudi travailler "sans relâche" pour régler la situation. Mais les mesures prises pour résoudre cette panne mondiale ne fonctionnent "pas comme prévu". Microsoft s'emploie à trouver des solutions alternatives. Le géant américain du logiciel a affirmé jeudi travailler "sans relâche" pour régler la situation. Mais les mesures prises pour résoudre cette panne mondiale ne fonctionnent "pas comme prévu". Microsoft s'emploie à trouver des solutions alternatives.





Des dizaines de milliers d'utilisateurs ne peuvent pas accéder à leurs e-mails en raison d'une panne majeure de la messagerie Outlook de Microsoft. L'entreprise a annoncé, jeudi 12 novembre, qu'elle travaille "sans relâche" pour régler la situation. Mais le géant américain du logiciel a fait savoir vendredi sur X(Nouvelle fenêtre) que les mesures prises pour résoudre cette panne mondiale ne fonctionnaient "pas comme prévu", et qu'il s'emploie à trouver des solutions alternatives. L'un des dirigeants de Microsoft a ajouté sur X(Nouvelle fenêtre) qu'"aucun signe d'action malveillante ou de cyberattaque" n'a été détecté à ce stade.





Le groupe américain a d'abord annoncé enquêter sur des signalements de panne "dans les Amériques". Microsoft a ensuite précisé avoir "confirmé que le problème pouvait toucher la connexion au service Microsoft 365 pour tous les utilisateurs dans n'importe quelle région" du monde. Microsoft 365 est un service qui regroupe notamment les applications comme Outlook et Teams (l'application de visioconférence).

Les communications de certains services publics perturbées





Selon le site de suivi des pannes Downdetector, la panne a touché les produits Microsoft dans 74 pays et territoires, dans l'ensemble des Amériques, ainsi que dans certaines régions d'Europe, d'Asie et d'Afrique. La panne perturbe aussi certaines fonctions des assistants d'intelligence artificielle (IA) qui se branchent sur les comptes Microsoft pour lire les e-mails ou consulter l'agenda.





La panne perturbe les communications de nombreux services publics. Privé de messagerie électronique et vocale, le réseau hospitalier de l'université américaine de l'Iowa a ainsi dû demander à ses patients de passer par leur portail en ligne pour joindre leurs soignants. Les compagnies aériennes ne sont pas non plus épargnées par la panne. Plusieurs d'entre elles signalent à leurs clients des perturbations dans leurs services de messagerie. C'est le cas de la compagnie indienne IndiGo(Nouvelle fenêtre) ou de la sud-africaine CemAir(Nouvelle fenêtre) . Pour le moment, aucun transporteur n'a signalé de perturbations de vol.





Article rédigé par Franceinfo avec AFP