Nour El-Fath Azali sollicité pour effectuer la grande prière du vendredi à Singani. Singani est une localité qui, depuis les élections de 2016, se pen

SINGANI HAMBOU : PAR SAGESSE OU PAR FAIBLESSE ?







Il y a près de 4 mois, selon nos informations, le Secrétaire Général du Gouvernement aurait été empêché de faire la prière du vendredi à Singani, dans le Hambou, par certains jeunes de la localité. Depuis, la situation n'a pas trouvé de solution. Il y a près de 4 mois, selon nos informations, le Secrétaire Général du Gouvernement aurait été empêché de faire la prière du vendredi à Singani, dans le Hambou, par certains jeunes de la localité. Depuis, la situation n'a pas trouvé de solution.





Ce jeudi, un nouvel élément est venu relancer le débat : le Secrétaire Général du Gouvernement avait été sollicité pour faire la prière du vendredi de demain à Singani. Mais apparemment, ça ne sera pas possible.





Pourquoi ? C'est la question que tout Singani se pose ce soir.

Pour certains habitants, son absence de demain serait un acte de sagesse : ne pas venir pour éviter le conflit, ne pas transformer la prière du vendredi en moment de tension, laisser le temps au dialogue.





Pour d'autres, ce serait un signe de faiblesse : céder face à la pression, reculer devant quelques jeunes, alors qu'il est fils de la région et Secrétaire Général du Gouvernement. Par sagesse ou par faiblesse ? Mogozi FM ne tranche pas. Nous posons la question, et nous donnons la parole à toutes les parties.





Car au-delà de cette question, trois autres restent posées :





1. Que réclament exactement les jeunes de Singani ?

2. Qu'a fait, pendant ces 4 mois, le représentant du régime dans la région pour apaiser la situation ?

3. Pourquoi certains notables de Singani veulent-ils le retour de Nour-El-Fath à Singani ?





Singani est une localité qui, depuis les élections de 2016, se penche en majorité vers l'opposition au régime actuel. Ce contexte politique ne doit pas empêcher le dialogue, ni la prière, ni le respect entre fils d'une même localité.





Mogozi FM appelle au calme et au dialogue. La prière du vendredi est un moment de foi, de paix et de rassemblement. Elle ne doit pas devenir un terrain de division. Notre micro reste ouvert aux jeunes, aux notables, aux autorités religieuses et aux autorités de la région. Si quelqu'un veut clarifier la situation, nous sommes prêts à l'écouter.





Elhadad Mohamed