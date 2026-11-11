La justice doit aller jusqu'au bout ! La famille de Naicha semble désormais avoir obtenu des réponses sur le sort de son enfant. C'est une étape impor

La justice doit aller jusqu'au bout !







Si les informations relayées ces dernières heures par les médias concernant l'affaire Naicha sont avérées, nous, Comoriens, ne pouvons que saluer le travail accompli par Monsieur Ahamada Hamidou, Procureur général, et son équipe. Si les informations relayées ces dernières heures par les médias concernant l'affaire Naicha sont avérées, nous, Comoriens, ne pouvons que saluer le travail accompli par Monsieur Ahamada Hamidou, Procureur général, et son équipe.





La famille de Naicha semble désormais avoir obtenu des réponses sur le sort de son enfant. C'est une étape importante, mais le travail de la justice ne doit pas s'arrêter là.





D'autres familles attendent encore des réponses. D'autres victimes ne doivent pas tomber dans l'oubli. Chaque vie compte et chaque famille a droit à la vérité.





Monsieur le Procureur général Ahamada Hamidou, poursuivez ce travail avec courage, détermination et indépendance. Le peuple comorien attend que toute la lumière soit faite sur les autres affaires.





La justice rendue à une famille ne doit pas faire oublier les autres. La vérité doit être recherchée pour toutes les victimes, sans distinction.





ISMAEL De Charif,