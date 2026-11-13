Éliminatoires CAN 2027 : des Cœlacanthes sans inspiration tenus en échec par le Congo devant leur public

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0 0 13 novembre 2026 2026-11-13T16:13:00+01:00 Modifier ce post

Éliminatoires CAN 2027 : des Cœlacanthes sans inspiration tenus en échec par le Congo devant leur public. Attendus au tournant pour consolider leur de

Éliminatoires CAN 2027 : des Cœlacanthes sans inspiration tenus en échec par le Congo devant leur public

MORONI (Comores) – Coup d'arrêt pour les Comores devant leur public. Au terme d'une rencontre fermée et sans but (0-0) disputée ce vendredi 13 novembre 2026 au stade omnisports de Malouzini, les Cœlacanthes ont été tenus en échec par les Diables Rouges du Congo Brazzaville, lors de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027.

Attendus au tournant pour consolider leur deuxième place dans le groupe G, les hommes du sélectionneur Hubert Velud ont livré une prestation décevante. Malgré la maîtrise du ballon (58 % de possession et 12 tirs tentés) et le soutien de leurs supporters à Moroni, les Comoriens ont affiché un visage en manque d'inspiration offensive, ne cadrant qu'une seule frappe sur l'ensemble de la partie. 

En face, la sélection congolaise dirigée par Claude Le Roy, lanterne rouge du groupe avant le coup d'envoi, a parfaitement rempli son contrat défensif. Solides et disciplinés pendant quatre-vingt-dix minutes, les Diables Rouges repartent des Comores avec un point précieux avant de recevoir les Cœlacanthes pour la manche retour

Au classement du groupe G, les Comores prennent seules la deuxième place avec 4 points, profitant de la défaite de la Namibie face au Cameroun (2-0) la veille. Ce score vierge laisse toutefois un goût amer aux Cœlacanthes avant leur déplacement périlleux à Brazzaville prévu le mardi 17 novembre

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