Dimani : une nouvelle route en construction pour relier Idjinkoundzi et Mtsangadjou

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 13 novembre 2026 2026-11-13T16:45:00+01:00 Modifier ce post

Dimani : une nouvelle route en construction pour relier Idjinkoundzi et Mtsangadjou. Les travaux de terrassement préalables étant d'ores et déjà achev

Dimani : une nouvelle route en construction pour relier Idjinkoundzi et Mtsangadjou
Idjinkoundzi : Image générée par IA

Une nouvelle voie routière est en cours de réalisation pour relier les villes d'Idjinkoundzi et de Mtsangadjou dans la région de Dimani. Porté par les habitants et la diaspora en France, ce projet d'envergure vise à désenclaver la plus grande localité de la région, dont le seul accès dépendait jusqu'alors de l'axe Sidjou-Ntsoralé et Maoueni. 

Les travaux de terrassement préalables étant d'ores et déjà achevés depuis 2023, cette infrastructure facilitera prochainement les déplacements et dynamisera les échanges locaux.

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières