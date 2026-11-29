Autodestruction à la CRC : On ne bâtit pas 2029 sur les cendres des fondateurs De Boléro à Salim Hafi : L’épuration des fondateurs de la CR...

Autodestruction à la CRC : On ne bâtit pas 2029 sur les cendres des fondateurs





De Boléro à Salim Hafi : L’épuration des fondateurs de la CRC à l'horizon 2029







Nous autres, militants et bâtisseurs de la première heure de la grande famille CRC, assistons aujourd’hui, le cœur lourd et impuissants, à l’autodestruction programmée de la maison politique que nous avons pourtant construite de nos propres mains, sans eux. Nous autres, militants et bâtisseurs de la première heure de la grande famille CRC, assistons aujourd’hui, le cœur lourd et impuissants, à l’autodestruction programmée de la maison politique que nous avons pourtant construite de nos propres mains, sans eux.





Au-delà des articles du Code pénal, des plaintes croisées et des manœuvres procédurales autour d’Exim Bank, le feuilleton judiciaire de ces dernières temps met à nu une fracture profonde et douloureuse : la haine cachée derrière les visages souriants.





Nous assistons à une guerre fratricide froide, où l’on frappe d’anciens compagnons de route sans jamais se salir les mains directement, en laissant le juge prononcer leur mise à mort politique.





L'épuration systématique des bâtisseurs du parti





Cette utilisation de la justice et des institutions comme armes de liquidation interne (Lawfare) n'est pas un accident de parcours ; c’est devenue une méthode de gouvernance pour ceux qui se revendiquent aujourd’hui d'un prétendu « renouveau » sans boussole :





• Hier, ils ont tenté à plusieurs reprises d’anéantir Hamada Madi Boléro, un homme pourtant trois fois plus stratège qu’eux, dont l'intelligence politique et le sens de l'État ont longtemps porté le mouvement à bout de bras.





• Il y a eu le sort réservé à Abdallah Saïd Sarouma, celui que le président Azali lui-même surnommait affectueusement « le Monsieur Coach de la CRC » pour sa combativité légendaire. Ancien vice-président de l’Union et ancien vice-président de l’Assemblée nationale, il a vu son mandat de député déchu avant d'être purement et simplement exclu du parti qu'il a contribué à forger.





• Ensuite, ce fut le tour de Saïd Ali Chaïhane, broyé et écarté par les mêmes mécanismes d'isolement dès lors que son poids et son franc-parler ont commencé à faire de l'ombre aux calculs d'appareil.





• Aujourd’hui, le couperet s’abat sur Mahamoud Salim Hafi. Co-fondateur, cadre historique, livré en pâture aux tribunaux avec une double condamnation en première instance pour tenter de rayer son nom de la carte politique avant l'échéance de 2029.





La bataille de la Cour d’appel : L’honneur des anciens en jeu





En faisant appel de ces deux condamnations, Salim Hafi ne défend pas seulement sa personne ; il refuse de courber l’échine devant cette entreprise de démolition. En demandant la jonction des deux procédures devant la Cour d'appel, il tente de briser le paravent bancaire derrière lequel se cachent les nouveaux maîtres du parti, même si chacun sait que la justice pourrait être tentée de bloquer les réquisitions financières pour protéger le secret des coffres.





Mais quelle que soit l'issue technique de cet appel, le mal politique est déjà profond. À force de vouloir éliminer les fondateurs pour laisser la place nette à un clan, les apprentis du « renouveau » — ces jeunes vieux d’esprit — sont en train de scier la branche sur laquelle repose tout l'édifice.





Qu'ils comprennent ! On ne bâtit pas l'avenir de 2029 sur les cendres de ceux qui ont fondé la maison. L'histoire de la CRC jugera sévèrement ceux qui ont préféré la Guerre juridique (lawfare) au débat fraternel.





Mrimdu