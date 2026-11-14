Coupe des Comores : Le FC Garde-Score d'Idjinkoundzi confirme sa suprématie dans le district de Oichili-Dimani. Disputée au stade de Mtsamdou ce samed

Le FC Garde-Score s’offre un deuxième sacre consécutif et rejoint les 16es de finale



Le FC Garde-Score d'Idjinkoundzi conserve son titre régional en remportant la finale du district Oichili-Dimani de la Coupe des Comores sur le score de 1-0 face au FC Koimbani. Disputée au stade de Mtsamdou ce samedi 14 novembre 2026, cette rencontre permet au club de décrocher son billet pour les 16es de finale de la compétition nationale. Le FC Garde-Score d'Idjinkoundzi conserve son titre régional en remportant la finale du district Oichili-Dimani de la Coupe des Comores sur le score de 1-0 face au FC Koimbani. Disputée au stade de Mtsamdou ce samedi 14 novembre 2026, cette rencontre permet au club de décrocher son billet pour les 16es de finale de la compétition nationale.





Le parcours vers le sacre régional

Le club d'Idjinkoundzi confirme sa suprématie dans le district en réalisant le doublé pour la deuxième année consécutive, face à un adversaire qu'il avait déjà battu lors de la finale précédente.





La suite de la compétition





Qualification nationale. Cette victoire propulse le FC Garde-Score en 16es de finale de la Coupe des Comores, où il affrontera les autres équipes qualifiées des différents districts de l'archipel.