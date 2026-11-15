Comores : le retard des salaires d’octobre réveille le spectre des arriérés dans la fonction publique. La régularité des paiements, érigée en acquis m

Comores : le retard des salaires d’octobre réveille le spectre des arriérés dans la fonction publique







À la mi-novembre, de nombreux fonctionnaires et agents de l’État comorien attendent toujours le versement de leur rémunération du mois d’octobre. Une situation inédite par son ampleur depuis près d’une décennie, qui ravive les craintes d’un retour aux crises de trésorerie d’antan sur fond de tensions budgétaires à Moroni. À la mi-novembre, de nombreux fonctionnaires et agents de l’État comorien attendent toujours le versement de leur rémunération du mois d’octobre. Une situation inédite par son ampleur depuis près d’une décennie, qui ravive les craintes d’un retour aux crises de trésorerie d’antan sur fond de tensions budgétaires à Moroni.





Une attente qui s’allonge dans les administrations

Dans les couloirs des ministères comme sur les réseaux sociaux, l’inquiétude gagne du terrain. Alors que la première quinzaine de novembre s’achève, les virements attendus au titre du mois d’octobre 2026 n’ont toujours pas été effectués pour une large part des agents publics.





Pour des milliers de foyers dont le revenu dépend directement du Trésor public, ce retard pèse déjà lourdement sur le pouvoir d’achat quotidien et le règlement des charges courantes.





Le spectre des « mois d’arriérés »

Aux Comores, la question du paiement régulier des fonctionnaires revêt une dimension éminemment politique et sociale. Avant 2016, l’archipel a traversé de longues périodes marquées par l’accumulation de plusieurs mois d’arriérés de salaire, entraînant des grèves à répétition dans les secteurs clés de l’éducation et de la santé.





La régularité des paiements, érigée en acquis majeur par les autorités ces dernières années, semble aujourd’hui mise à l’épreuve. L’absence de communication officielle détaillée de la part du ministère des Finances sur les causes exactes de ce blocage — simple décalage technique de trésorerie ou tension réelle sur les liquidités de l’État — alimente toutes les spéculations.





Un contexte budgétaire sous haute tension

Ce retard de paiement intervient à un moment charnière pour les finances publiques de l’Union des Comores. Au Palais du peuple, l’examen des textes financiers donne lieu à d’âpres discussions. Le projet de loi de finances, défendu par le ministre des Finances Moussa Abderemane, s’est récemment heurté aux réserves et au rejet de la commission des Finances de l’Assemblée nationale.





Si les bilans d’exécution budgétaire publiés plus tôt dans l’année faisaient état d’efforts pour contenir le déficit et maîtriser la masse salariale, la réalité du terrain rappelle la fragilité des équilibres financiers de l’archipel face aux chocs économiques extérieurs.





L’exécutif attendu au tournant

Pour l’heure, aucune date officielle de régularisation n’a été annoncée. Les syndicats de la fonction publique, tout comme les observateurs de la vie économique comorienne, scrutent désormais les prochains mouvements du Trésor public. Le déblocage rapide des salaires d’octobre constituera un test décisif pour rassurer les agents de l’État et écarter durablement le scénario d’un retour aux arriérés.