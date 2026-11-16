Commune de Bambao ya Mboini : Ibrahim Boina prend officiellement les rênes de la mairie par intérim. Le bras de fer institutionnel qui secouait la com

Commune de Bambao ya Mboini : Ibrahim Boina prend officiellement les rênes de la mairie par intérim







L’exécutif de l’île autonome de Ngazidja a acté la fin de mandat de l'ancien maire Ali Nahouza et de son bureau par voie d'arrêté. Doyen d’âge du conseil communal, Ibrahim Boina a officiellement pris ses fonctions de maire intérimaire ce lundi pour assurer la gestion des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouvel édile. L’exécutif de l’île autonome de Ngazidja a acté la fin de mandat de l'ancien maire Ali Nahouza et de son bureau par voie d'arrêté. Doyen d’âge du conseil communal, Ibrahim Boina a officiellement pris ses fonctions de maire intérimaire ce lundi pour assurer la gestion des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouvel édile.





MORONI – Le bras de fer institutionnel qui secouait la commune de Bambao ya Mboini (région d'Iconi) depuis plusieurs semaines vient de franchir une étape décisive. À la suite de la publication d'un arrêté du gouverneur de l'île autonome de Ngazidja, dûment notifié à l'ancien maire Ali Nahouza et aux membres de son bureau pour mettre officiellement un terme à leurs fonctions, Ibrahim Boina a pris ses fonctions en qualité de maire intérimaire.





Une transition pilotée par la majorité du conseil communal





Désigné en raison de son statut de doyen d'âge au sein de l'assemblée locale, Ibrahim Boina a désormais la responsabilité d'assurer la continuité du service public municipal aux côtés de la majorité des conseillers communaux ayant voté la révocation de l'équipe sortante. Cette nouvelle équipe dirigeante aura pour mission principale d'expédier les affaires courantes et de rétablir le fonctionnement régulier de l'administration communale en attendant l'organisation du scrutin devant désigner un nouveau maire de plein exercice.





L'épilogue d'une crise ouverte au sein de la municipalité

Cette passation intervient au terme d'une vive crise politique locale. Rappelons qu'une large majorité des conseillers municipaux (14 voix sur 19 lors des délibérations des 3 et 4 novembre derniers) avait voté la destitution d'Ali Nahouza en vertu de l'article 327 du Code électoral, lui reprochant notamment des dysfonctionnements dans la gestion administrative et l'absence de réunions régulières du conseil.





Alors que l'édile déchu avait contesté la régularité de la procédure en saisissant la Cour suprême et refusé dans un premier temps de quitter son poste, la notification officielle de l'arrêté du Gouvernorat de Ngazidja entérine désormais le changement d'équipe à la tête de la mairie de Bambao ya Mboini.