Azali : « L’inaction et l’impunité doivent faire partie du passé ». Anjouan : le Président Azali Assoumani érige la protection des enfants et des femm

Anjouan : le Président Azali Assoumani érige la protection des enfants et des femmes en priorité nationale







En déplacement sur l’île d’Anjouan ce samedi 28 novembre 2026, le chef de l’État Azali Assoumani a prononcé un discours solennel marquant la Journée internationale des droits de l’enfant et la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles. Le Président a appelé à briser le silence et à mettre fin à l’impunité.





ANJOUAN — C’est un message de fermeté et de responsabilité collective qu’a adressé le Président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, ce samedi 28 novembre 2026 à Anjouan. À l'occasion de la célébration conjointe de la Journée internationale des droits de l’enfant et de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles, le chef de l'État a placé la sauvegarde des plus vulnérables au cœur de l'action publique.





Placée sous les thèmes « Écoutons l’avenir, défendons les droits des enfants » et « Tous unis pour garantir la justice, protéger les survivant(e)s et mettre fin à l’impunité », cette allocution a permis au Président de rappeler que la protection de l'enfance et la lutte contre les violences basées sur le genre constituent désormais une priorité nationale.





Briser la loi du silence et responsabiliser les familles

Insistant sur le rôle fondamental de la cellule familiale, Azali Assoumani a lancé un appel direct aux parents, les exhortant à demeurer les premiers remparts contre les abus : « Aucun enfant ne doit avoir peur de ceux qui sont censés le protéger. La famille doit être un espace de protection, jamais un lieu de violence », a-t-il martelé, soulignant que protéger un enfant implique avant tout de l'écouter et de le croire lorsqu'il ose parler.





Le chef de l'État a également appelé à une harmonisation entre les valeurs traditionnelles comoriennes et les engagements nationaux et internationaux ratifiés par le pays en matière de droits humains.





Tolérance zéro face à l'impunité

Sur le plan judiciaire et institutionnel, le Président de la République a exigé une réponse exemplaire des services compétents face aux victimes. « L’inaction et l’impunité doivent faire partie du passé », a-t-il déclaré, assurant que chaque dénonciation doit être reçue avec sérieux, respect et professionnalisme afin de garantir la justice et la protection des survivants.





En conclusion de son intervention, Azali Assoumani a lié cette lutte à la destinée même de l'archipel : « En protégeant nos femmes et nos enfants, nous protégeons l’avenir même de notre Nation. »