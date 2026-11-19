Azali Assoumani sur TV5 Monde : une interview sans faux-fuyants





16 novembre. (Triple A)







L'interview accordée par le président Azali Assoumani à TV5 Monde mérite que l’on s’y attarde. Sur trois sujets sensibles, le chef de l’État a choisi de répondre sans détour, avec une ligne de défense qui se veut à la fois politique, institutionnelle et apaisante. L'interview accordée par le président Azali Assoumani à TV5 Monde mérite que l’on s’y attarde. Sur trois sujets sensibles, le chef de l’État a choisi de répondre sans détour, avec une ligne de défense qui se veut à la fois politique, institutionnelle et apaisante.





Premier dossier : l’élection du prochain secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Alors que les tensions autour de cette succession alimentent les spéculations, Azali Assoumani a réaffirmé sa confiance dans le consensus, conformément à l’esprit et aux règles de l’organisation. Au-delà de la désignation d’une personnalité, il a surtout plaidé pour l’apaisement et le renforcement du rôle de la Francophonie. Il a notamment rappelé la contribution de l'OIF à la résolution de la crise institutionnelle qu'ont traversée les Comores, illustrant ainsi la capacité de cette organisation à accompagner les États dans les moments difficiles. Une organisation qui ne saurait se réduire à une institution de représentation linguistique, mais doit continuer à peser dans les enjeux de paix, de stabilité et de développement économique des pays membres. Le message est clair : la bataille des candidatures ne doit pas prendre le pas sur la vocation de l'organisation.





Deuxième sujet, autrement plus sensible sur le plan intérieur : les soupçons d'une éventuelle candidature de son fils à la prochaine présidentielle. Sur cette question, le président a opposé un argument institutionnel à une suspicion politique. Les Comores, a-t-il rappelé, ne sont pas un royaume, mais une République. Et surtout, le mécanisme de la présidence tournante réserve le prochain mandat à l'île d'Anjouan. Or, son fils n'est pas originaire de cette île.





Sur la tournante présidentielle, Azali Assoumani n'a d'ailleurs jamais varié dans sa position. Il a toujours réaffirmé que le prochain mandat revient à Anjouan, conformément au principe constitutionnel qui organise l'alternance entre les îles. Il n'a pas attendu les interrogations sur une éventuelle candidature de son fils pour défendre cette position, et il l'a encore rappelée avec la même constance sur TV5 Monde.





Quoi de plus clair ? Le président entend ainsi ramener le débat sur le terrain des règles constitutionnelles plutôt que sur celui des procès d'intention. Il ne peut, en revanche, empêcher l'opposition de nourrir ses propres convictions, ni de continuer à entretenir le doute. Mais entre une rumeur politique et une disposition institutionnelle, il y a tout de même une différence.





Troisième dossier : la situation de l'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi et la perspective d'une évacuation sanitaire à l'étranger. Sur ce point également, Azali Assoumani a confirmé avoir reçu une demande de Sambi en ce sens et y avoir répondu favorablement. Reste désormais à identifier un pays capable de lui dispenser les soins appropriés tout en garantissant sa sécurité. Le chef de l'État s'est montré confiant quant à l'aboutissement prochain de cette démarche.





Cette réponse est importante. Car au-delà des divergences politiques et des contentieux qui opposent les deux hommes, la question de la santé d'un ancien chef de l'État relève aussi d'une responsabilité humaine et institutionnelle. L'essentiel est désormais que les paroles se traduisent en actes et que les conditions de cette évacuation soient rapidement réunies.





Au final, cette intervention sur TV5 Monde aura eu le mérite de mettre plusieurs sujets sur la table sans chercher à les esquiver. Sur la Francophonie, le président mise sur le consensus et l'apaisement. Sur la succession présidentielle, il oppose les règles de la République aux soupçons de dynastie. Sur Sambi, il ouvre la voie à une solution sanitaire qui reste attendue.





On peut naturellement contester ses arguments, discuter ses choix ou ne pas partager ses analyses. C'est le propre du débat démocratique. Mais encore faut-il reconnaître qu'il a accepté de répondre à des questions politiquement inconfortables et de prendre position sur chacune d'elles.





Une interview sans faux-fuyants. Et, dans le climat politique actuel, ce n'est déjà pas anodin.





TRIPLE A