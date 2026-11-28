Anjouan : le Président Azali Assoumani reçoit une délégation de Ouani à Dar-Noor. Au nom des habitants, les représentants de Ouani ont tenu à saluer l

Ouani : une délégation communale reçue par le Président Azali Assoumani à Dar-Noor







En déplacement sur l’île d’Anjouan, le chef de l’État Azali Assoumani a accordé une audience à une délégation de la commune de Ouani au palais présidentiel de Dar-Noor. Entre remerciements pour les acquis en matière d’énergie et de santé et nouvelles doléances pour la jeunesse, les échanges ont porté sur le développement de cette ville stratégique. En déplacement sur l’île d’Anjouan, le chef de l’État Azali Assoumani a accordé une audience à une délégation de la commune de Ouani au palais présidentiel de Dar-Noor. Entre remerciements pour les acquis en matière d’énergie et de santé et nouvelles doléances pour la jeunesse, les échanges ont porté sur le développement de cette ville stratégique.





OUANI (Anjouan) — Le Président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, a reçu en audience une délégation représentative de la commune de Ouani au palais présidentiel de Dar-Noor. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des échanges directs du chef de l'État avec les forces vives des localités anjouanaises.





Reconnaissance et nouveaux projets municipaux

Au nom des habitants, les représentants de Ouani ont tenu à saluer les réalisations déjà accomplies dans leur commune, citant notamment la fin des délestages électriques ainsi que la mise en place de la maternité pour renforcer l'offre de soins locale. Tout en renouvelant leur confiance dans l'action présidentielle, ils ont annoncé le lancement prochain des travaux de construction du nouveau bâtiment de la Mairie de Ouani, invitant d'ores et déjà le chef de l'État à présider son inauguration future.





La délégation a également profité de cette audience pour soumettre une doléance majeure en faveur de la jeunesse : la construction d'un stade répondant aux normes, avec l'accompagnement du gouvernement.





Les engagements du chef de l'État

À l'écoute de ces préoccupations, le Président Azali Assoumani a remercié ses interlocuteurs pour cette démarche constructive et apporté des réponses précises sur chacun des dossiers évoqués :

Énergie : Le chef de l'État a insisté sur la nécessité de miser sur l'entretien régulier des équipements et la formation technique à la maintenance afin de pérenniser la stabilité électrique et d'éviter le retour des coupures.

Infrastructures sportives : Concernant le projet de stade, il a indiqué que le dossier serait étudié avec l'appui d'un partenaire stratégique dès lors que les conditions techniques et foncières seront réunies.

Santé : Sur le plan sanitaire, il a souligné que la priorité sera désormais accordée à la formation continue du personnel de l'hôpital.

En conclusion de l'entretien, Azali Assoumani a réaffirmé l'importance géographique et symbolique de la commune, rappelant que Ouani constitue à la fois la vitrine de l'île d'Anjouan et une porte d'ouverture essentielle pour l'ensemble des autres localités.





Souhaitez-vous que j'adapte ce texte pour un format radio / communiqué officiel ou que j'ajoute le nom des principaux représentants de la délégation de Ouani ?