Affaire Fahami et Athoumani : Maître Bahassani arrêté par la Gendarmerie

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 09 novembre 2026 2026-11-09T10:01:00+01:00 Modifier ce post

Affaire Fahami et Athoumani : Maître Bahassani arrêté par la Gendarmerie. "Si l'emprisonnement des deux prisonniers meurtriers est avéré, il s'agit d'

Affaire Fahami et Athoumani : Maître Bahassani arrêté par la Gendarmerie

Selon nos informations, l’avocat Maître Bahassani Ahmed vient d’être arrêté par la gendarmerie en raison de la publication ci-dessous : 

"Si l'emprisonnement des deux prisonniers meurtriers est avéré, il s'agit d'un précédent extrêmement dangereux qui menace demain des innocents. Cette dérive, si elle venait à se confirmer, ouvrirait la voie à une justice arbitraire où plus personne ne serait en sécurité." Me Bahassani Ahmed 


Affaire à suivre.

Journaliste Oubeid

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières