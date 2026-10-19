Service d’Imagerie médicale d'El-maarouf : un quota de 15 patientes par jour !

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0 0 19 octobre 2026 2026-10-19T10:36:00+02:00 Modifier ce post

Service d’Imagerie médicale d'El-maarouf : un quota de 15 patientes par jour ! Au-delà de ce quota, le médecin en exercice n’est plus responsable de r

CHU EL-MAAROUF : L'ATTENTE EN ÉCHOGRAPHIE RELANCE LE DÉBAT SUR L'ORGANISATION DES SOINS


Service d’Imagerie médicale d'El-maarouf : un quota de 15 patientes par jour !
Image IA

Une femme enceinte de cinq mois témoigne avoir attendu depuis le matin son examen au CHU El-Maarouf pour des vives douleurs abdominales. Selon son récit, une situation similaire se serait déjà produite il y a trois mois au début de sa grossesse.

Ce témoignage traduit le désarroi de nombreux patients. Pour un débat juste, Mogozi FM a voulu faire comprendre à la population Comoriens de s’intéresser un peu plus sur le fonctionnement de la structure de nos services publics. Au service d’Imagerie médicale chaque matin, 15 patientes seulement sont retenues et programmées pour être examinées en échographie.

Au-delà de ce quota, le médecin en exercice n’est plus responsable de recevoir d’autre patient, sauf si une patiente est déférée par un médecin du service des urgences du CHU. Il faut noter que le service d’Imagerie médicale repose sur un seul spécialiste chargé d’interpréter de nombreux examens pour l’ensemble de l’hôpital. Il est le seul à devoir interpréter chaque jour des centaines d'examens pour tout l'hôpital : scanners, échographies, mammographies et radiographies. Cette organisation sur quota et sur rendez-vous n'est pas propre à l'échographie. Elle existe aussi dans d'autres services du CHU où aucun patient ne peut être examiné sans rendez-vous préalable.

Le problème n'est donc pas un désintérêt du médecin qui examine, mais une question d'organisation, de manque d'effectifs et de manque d'information claire à l'accueil. Le vrai débat que Mogozi FM souhaite ouvrir est : comment mieux informer la population, comment renforcer les équipes et comment améliorer l'organisation du temps médical, dans le respect des patientes qui souffrent et dans le respect de nos médecins qui examinent et assurent les soins avec les moyens disponibles.

Elhadad Mohamed, Journaliste MOGOZI FM

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