Le SG du Gouvernement salue les efforts des Centres Ruraux de Développement Économique. La délégation a également visité un bâtiment consacré à l’élev

Mohéli-Sécurité alimentaire : Le secrétaire général du Gouvernement salue les efforts des CRDE







Dans l’après-midi du samedi, le secrétaire général du Gouvernement,Nour El-Fath Azali, accompagné du ministre de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Artisanat, Dr Daniel Bandar, Du directeur national des Stratégies agricoles Dr Mohamed Fouad,du secrétaire général du gouvernorat de Mohéli et des équipes des projets CVA 2025 - 2030 et Projet de Résilience des Systèmes Alimentaires aux Comores - FSRP KM, a effectué une visite de terrain sur plusieurs sites agricoles de l’île. Dans l’après-midi du samedi, le secrétaire général du Gouvernement,Nour El-Fath Azali, accompagné du ministre de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Artisanat, Dr Daniel Bandar, Du directeur national des Stratégies agricoles Dr Mohamed Fouad,du secrétaire général du gouvernorat de Mohéli et des équipes des projets CVA 2025 - 2030 et Projet de Résilience des Systèmes Alimentaires aux Comores - FSRP KM, a effectué une visite de terrain sur plusieurs sites agricoles de l’île.





La délégation a commencé sa tournée au Centre rural de développement économique CRDE de Fomboni. Sur place, le SGG a découvert les réalisations du directeur du centre, M.Fayçal Bianrif, et de son équipe.





Plusieurs espèces de plants y sont développées, notamment le caféier, fruit à pain, le bananier, le cocotier et le moringa.





La délégation a également visité un bâtiment consacré à l’élevage de poules pondeuses, avant de se rendre à la centrale électrique de la Sonelec.





Les responsables ont présenté une centrale photovoltaïque en cours de construction, destinée à renforcer la production d’électricité sur l’île. Selon les techniciens, Mohéli dispose actuellement d’une production électrique excédentaire. La visite s’est poursuivie au CRDE de Mledjelé, où les équipes travaillent au développement des cultures vivrières.





Environ quatre hectares sont consacrés à la culture de la patate douce et au développement du manioc.

Avec l’appui du projet CVA, 5 000 boutures de manioc et 40.000 lianes de patates douce ont été mises en terre en présence du SGG et du ministre de l’Agriculture.





La délégation a également visité plusieurs variétés de manioc et de patates douces cultivées sur le site.





La tournée s’est ensuite poursuivie sur une parcelle située à Mledjelé et encadrée par le CRDE de Fomboni.







À cet endroit, M. Faycoil et son équipe ont mis en terre 32 000 plants de taro rouge. Cette initiative vise à renforcer la production locale de cette denrée très demandée, notamment pendant le mois de Ramadan. Les premières récoltes sont attendues dans les prochains mois. À cet endroit, M. Faycoil et son équipe ont mis en terre 32 000 plants de taro rouge. Cette initiative vise à renforcer la production locale de cette denrée très demandée, notamment pendant le mois de Ramadan. Les premières récoltes sont attendues dans les prochains mois.





Au terme de ces visites, le SGG a encouragé les agriculteurs de Fomboni, de Mledjelé ainsi que les équipes des autres CRDE et des projets partenaires, à poursuivre leurs efforts. Il a salué leur engagement pour le développement des cultures vivrières et le renforcement de la sécurité alimentaire à Mohéli.





Pour clôturer cette journée, le ministre de l’Agriculture, Dr Daniel Ali Bandar, a visité deux grands poulaillers spécialisés dans la production d’œufs à Mledjelé.





Selon les responsables, ces installations produisent plus de 104 plateaux d’œufs par jour. À cette occasion, le ministre a appelé à une meilleure collaboration entre les services publics et les producteurs afin d’augmenter la production nationale et de réduire la dépendance du pays aux importations d’œufs.





À travers cette tournée, les autorités ont pu constater les efforts réalisés sur le terrain pour développer l’agriculture et l’élevage, soutenir les producteurs locaux et renforcer progressivement l’autosuffisance alimentaire aux Comores.





Ministère de l'Agriculture