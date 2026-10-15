Indignation face à une atteinte à la vie privée : le respect de la dignité humaine doit primer. Mohamed Ali Soilihi demeure avant tout un citoyen, ave

Indignation face à une atteinte à la vie privée : le respect de la dignité humaine doit primer







Mon indignation est sans appel face à une démarche que je considère comme profondément regrettable. Prendre la photographie d’une personne à son insu, puis la diffuser sur les réseaux sociaux sans son consentement, soulève de sérieuses questions de respect de la vie privée et de dignité humaine. Mon indignation est sans appel face à une démarche que je considère comme profondément regrettable. Prendre la photographie d’une personne à son insu, puis la diffuser sur les réseaux sociaux sans son consentement, soulève de sérieuses questions de respect de la vie privée et de dignité humaine.





Cette situation concerne Son Excellence Monsieur Mohamed Ali Soilihi, ancien vice-président de l’Union des Comores, un homme d’État qui a occupé de hautes responsabilités au service de notre pays.





Je regrette profondément cette manière de procéder. Si l’objectif de l’auteur était de porter atteinte à son image ou de fragiliser sa position sur la scène politique, je considère qu’une telle démarche ne saurait constituer une réponse digne d’un débat politique responsable. La critique politique est légitime, mais elle doit s’exercer dans le respect des personnes, de leur dignité et de leurs droits fondamentaux.





Mohamed Ali Soilihi demeure avant tout un citoyen, avec les mêmes droits que tout autre citoyen. Son parcours politique ne le prive nullement de son droit à une vie privée. Comme tout un chacun, il est libre de vivre son quotidien, de se déplacer et de se comporter comme il l’entend, dans le respect des lois en vigueur.





Aujourd’hui en France, il mène sa vie comme d’autres anciens responsables politiques, loin des fonctions officielles qu’il a autrefois exercées. Son statut d’ancien vice-président ne saurait justifier que chacun de ses gestes devienne un sujet d’exposition publique, surtout lorsque les circonstances de la prise et de la diffusion d’une photographie posent question.





Je condamne fermement toute démarche visant à exposer une personne à son insu dans le but présumé de lui nuire. La politique ne doit jamais devenir un prétexte pour bafouer la dignité humaine, alimenter les polémiques ou porter atteinte à la vie privée.





J’estime également que le débat public exige de la responsabilité. Celui qui choisit de publier une information ou une image doit pouvoir assumer sa démarche, en expliquer les motivations et répondre de ses actes dans le respect des règles applicables. L’anonymat ne doit pas devenir un moyen d’échapper à toute responsabilité.





On peut être en désaccord avec un homme politique sans chercher à l’humilier. On peut critiquer son action sans porter atteinte à sa vie privée. Et l’on peut défendre ses convictions sans renoncer aux principes élémentaires de respect et de responsabilité.





Notre pays a besoin d’un débat politique digne, fondé sur les idées, les arguments et la confrontation démocratique, et non sur des pratiques susceptibles de porter atteinte aux personnes.





Le respect de la dignité humaine doit rester une exigence pour tous, quelles que soient les fonctions exercées hier, les convictions défendues aujourd’hui ou les divergences politiques qui nous opposent.





La dignité d’un homme ne s’efface pas avec la fin de ses fonctions. Le respect de sa vie privée demeure un droit, et non un privilège.





Faisons reculer la dictature et avancer le pays ensemble,

" Haya Narendeleyé"





Idi Mouzaoir Ahamed