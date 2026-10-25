Élevage : 100 vaches laitières remises aux éleveurs. Étaient également présents le secrétaire général adjoint du ministère, le directeur de cabinet du

Élevage : 100 vaches laitières remises aux éleveurs







Le ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Artisanat, à travers le projet PREFER, a procédé ce samedi matin à la remise de 100 vaches laitières aux éleveurs. Le ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Artisanat, à travers le projet PREFER, a procédé ce samedi matin à la remise de 100 vaches laitières aux éleveurs.





Au total, 70 vaches sont destinées à Ngazidja, 20 à Anjouan et 10 à Mohéli.





Cette initiative vise à développer l’élevage laitier, à renforcer la production locale de lait et à permettre à la population d’acheter ce produit à un prix abordable.





Étaient également présents le secrétaire général adjoint du ministère, le directeur de cabinet du ministre, des membres du cabinet, le directeur national des Stratégies agricoles Dr Mohamed Fouad ainsi que la directrice des Ressources humaines.





Prenant la parole lors de la cérémonie, M. Salim, représentant du projet PREFER, a rappelé les efforts déployés par le ministère et ses partenaires pour accompagner les agriculteurs et les éleveurs.





Il a notamment évoqué la distribution de vaches, de cabris et de volailles.





« Aujourd’hui, nous vous remettons gratuitement des vaches laitières. Le gouvernement n’attend rien de vous en retour, si ce n’est votre contribution à l’amélioration de la production et de la disponibilité du lait à un prix abordable pour la population », a-t-il déclaré.





Au nom des bénéficiaires, un éleveur a exprimé sa reconnaissance au gouvernement, au ministère de l’Agriculture et au projet PREFER, financé par l'International Fund for Agricultural Development (IFAD) .





Il a salué les différentes actions menées en faveur du secteur agricole, notamment la distribution de semences et de plants de patate douce, de manioc et de banane, ainsi que la construction de routes facilitant le transport des produits agricoles vers les marchés.





Toutefois, il a attiré l’attention des autorités sur les vols de récoltes qui touchent les producteurs. Il a appelé à renforcer la sécurité des exploitations agricoles et à mieux accompagner les agriculteurs dans leurs démarches auprès de la justice afin de protéger leurs droits.





Avant la remise des vaches aux bénéficiaires, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Artisanat, Dr Daniel Bandar, a souligné l’importance de cette initiative pour le développement de l’élevage et le renforcement de la production locale.





Le ministre a expliqué que l’objectif du gouvernement ne se limite pas à produire du lait. Il s’agit également de développer sa transformation en yaourts, en boissons lactées et en d’autres produits dérivés, afin de créer davantage de possibilités pour les producteurs locaux.





Il a également appelé les bénéficiaires à vendre leur lait à un prix accessible, précisant que l’objectif est de permettre à la population d’acheter le lait local à environ 1 000 francs comoriens.





Dr Daniel Ali Bandar a par ailleurs invité les bénéficiaires à contribuer au développement de l’élevage dans tout le pays.





Il leur a notamment demandé de donner les veaux issus de leurs vaches à d’autres éleveurs lorsque cela sera possible, afin de favoriser la multiplication du cheptel et d’étendre progressivement la production laitière dans le pays.





Il a également insisté sur l’importance du suivi sanitaire des animaux. Il a appelé les éleveurs à ne pas abattre leurs animaux lorsqu’ils tombent malades, mais à se rapprocher du ministère pour bénéficier de l’accompagnement des vétérinaires.





Il a enfin invité les propriétaires de vaches qui rencontrent des difficultés de reproduction à contacter les services compétents du ministère, qui peuvent proposer des solutions, notamment l’insémination artificielle.





Pour conclure, Dr Daniel Ali Bandar a rappelé que le développement de la production locale constitue une priorité du gouvernementAussi, il a appelé les éleveurs et l’ensemble de la population à soutenir cet objectif en privilégiant les produits locaux, notamment la banane, le taro, l’igname, la viande et le poulet produits.





À travers cette initiative, le ministère entend renforcer l’élevage, améliorer la disponibilité du lait local et contribuer progressivement à l’autosuffisance alimentaire.





Ministère de l’Agriculture