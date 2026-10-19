Deux jeunes femmes blessées dans un accident de la circulation !

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0 0 19 octobre 2026 2026-10-19T15:50:00+02:00 Modifier ce post

Deux jeunes femmes blessées dans un accident de la circulation ! Les circonstances exacts de l'accident restent à déterminer. Des informations complém

Maluzini : deux jeunes filles blessées dans un accident de la circulation près du Magasin Kamal


Deux jeunes femmes blessées dans un accident de la circulation !

Un accident de la circulation a fait deux blessées ce dimanche à Maluzini, à proximité du magasin Kamal. Selon les premières informations, une jeune femme au volant d'une voiture serait impliquée. Les deux victimes, prénommées Sayman et Nasma, ont été blessées lors de l'accident. À ce stade, aucune précision n'a été communiquée sur la gravité de leurs blessures ni sur leur prise en charge médicale.

Les circonstances exacts de l'accident restent à déterminer. Des informations complémentaires sont attendues pour établir le déroulement des faits. Cet accident rappelle l'importance de la prudence au volant et du respect des règles de sécurité routière, afin de protéger tous les usagers.

Bena Abdou Moindze
HaYba Jumla Digital African Voice From Moroni

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