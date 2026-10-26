Démantèlement d’un réseau de falsification de permis provisoires

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 26 octobre 2026 2026-10-26T09:38:00+01:00 Modifier ce post

Démantèlement d’un réseau de falsification de permis provisoires. En coordination avec le commandant de la compagnie de Ngazidja, l’enquête se poursui

Démantèlement d’un réseau de falsification de permis provisoires

Démantèlement d’un réseau de falsification de permis provisoires

À la suite de renseignements faisant état de l’existence de réseaux présumés de falsification de permis de conduire provisoires, la Section routière a mis en place un dispositif spécifique de contrôle routier afin d’identifier et d’interpeller les personnes impliquées.

Les opérations menées ont permis de procéder à des identifications, suivies de perquisitions et d’interpellations.

En coordination avec le commandant de la compagnie de Ngazidja, l’enquête se poursuit actuellement au sein de la Brigade routière afin de faire toute la lumière sur cette affaire et d’établir les responsabilités.

Les personnes interpellées doivent être déférées au parquet ce lundi pour la suite de la procédure judiciaire.

Gendarmerie Nationale

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières