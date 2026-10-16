Ce que l'on sait de la rencontre entre le nouveau Chargé d'affaires des États-Unis et Nour El-Fath Azali. Le Secrétaire Général du Gouvernement a soul



Le nouveau Chargé d'affaires des États-Unis auprès de l'Union des Comores a été reçu par le Secrétaire Général du Gouvernement, dans le cadre d'une rencontre consacrée à la présentation des priorités du Gouvernement et aux perspectives de renforcement de la coopération entre les deux pays. Le nouveau Chargé d'affaires des États-Unis auprès de l'Union des Comores a été reçu par le Secrétaire Général du Gouvernement, dans le cadre d'une rencontre consacrée à la présentation des priorités du Gouvernement et aux perspectives de renforcement de la coopération entre les deux pays.





Les échanges ont notamment porté sur les opportunités de partenariat dans les domaines de l'économie bleue, de la pêche, du tourisme et de la sécurité maritime, au regard du potentiel des Comores dans ces secteurs. Les discussions ont également abordé les perspectives de coopération en matière de défense et de sécurité.





Le Secrétaire Général du Gouvernement a souligné l'importance de développer des partenariats qui contribuent aux priorités nationales et valorisent les potentialités du pays.





Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de dialogue et de renforcement des relations de coopération entre l'Union des Comores et les États-Unis.





Secrétariat général du Gouvernement