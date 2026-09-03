Décès du Grand notable Alhadj Mzé Abal Azir à l’hôpital El-Maarouf

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0 0 03 septembre 2026 2026-09-03T11:49:00+02:00 Modifier ce post

Décès du Grand notable Alhadj Mzé Abal Azir à l’hôpital El-Maarouf. Selon les informations communiquées par la famille, l’inhumation et les funéraille

Décès du Grand notable Alhadj Mzé Abal Azir à l’hôpital El-Maarouf

Les villes de La Courneuve, de Mitsoudjé, d’Ivembeni, les régions de Hambou et de Mboudé, le cercle des 9 de la région parisienne, les notables de la Grande-Comore, la Grande Famille de Higna MATOIPIRUSA ainsi que la famille Wamtsangani ont la profonde douleur d’annoncer le décès de Alhadj Mzé Abal Azir, survenu ce jeudi 3 septembre 2026 à l’Hôpital El-Maarouf de Moroni. l'enterrement aura lieu ce vendredi 4 septembre 2026 à Mitsoudjé - Hambou.

À travers cette douloureuse épreuve, nous adressons nos condoléances les plus attristées à l’ensemble de ses proches, particulièrement à ses enfants, sa famille et à tous ceux qui l’ont connu et aimé.

Enterrement et funérailles


Selon les informations communiquées par la famille, l’inhumation et les funérailles auront lieu demain, vendredi 3 septembre 2026, dans l’après-midi à Mitsoudjé, dans la région de Hambou.

Qu’Allah accueille Alhadj Mzé Abal Azir dans sa Miséricorde et accorde à tous les siens la patience face à cette douloureuse épreuve. Amine Ya Rabbal Anlamine.

Avec radio Kutru-kutru

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