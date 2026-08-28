Mayotte : Réaction du ministre Mbae Mohamed après les propos de Sébastien Lecornu

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0 0 28 août 2026 2026-08-28T08:46:00+02:00 Modifier ce post

Mayotte : Réaction du ministre Mbae Mohamed après les propos de Sébastien Lecornu. Monsieur le Premier Ministre parle de 300 millions d'euros comme ai

Propos du Premier ministre français Sébastien Lecornu concernant Mayotte : Réaction du ministre des affaires étrangère Mbae Mohamed 


Mayotte : Réaction du ministre Mbae Mohamed après les propos de Sébastien Lecornu

« La déclaration du Premier ministre Français, est à plusieurs égards, surprenante, dans la mesure où elle est totalement hors contexte par rapport aux attentes de la population de l'ile comorienne de Mayotte. Le cyclone Chido qui a ravagé l'ile en fin 2024, avec ses lots de désolation, laissait présager, sans doute, une lueur d'espoir pour la reconstruction et la refondation de Mayotte, dans le cadre de la visite de Monsieur Lecornu.

or, il n'en est rien! Les propos tenus à l'endroit des comoriens, sur la fameuse aide au développement, destinée aux Comores, revêtent une condescendance insupportable.

Monsieur le Premier Ministre parle de 300 millions d'euros comme aide au développement au bénéfice de 7 Etats Africains, alors que l'ile de Mayotte, qui devrait être une priorité, puisqu'elle considère illégitimement que l'île est française, attend depuis 2 ans, la somme de 4 milliards pour se reconstruire!

la vraie question, dès lors qu'on parle d'aide au développement, c'est de savoir, entre la France et ces Etats africains en question, qui plus est anciennes colonies françaises, qui a aidé qui à se développer, et qui doit à qui, pour l'avenir?

Pour le gouvernement comorien, fort des principes du droit international, les comoriens sont chez eux à Mayotte, et il ne saurait être question "d'expulsion" des comoriens sur leur propre territoire. S'il y a quelqu'un qui doit s'interroger sur sa présence légale ou illégale sur l'île de Mayotte, ce n'est sûrement pas les comoriens des autres îles »

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