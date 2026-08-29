Le journaliste Mchangama Oubeid menacé de mort !

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 29 août 2026 2026-08-29T20:06:00+02:00 Modifier ce post

Le journaliste Mchangama Oubeid menacé de mort ! Je rends cette menace publique et j’en prends acte. Elle ne m’empêchera pas d’exercer mon métier de j

MENACES DE MORT


Le journaliste Mchangama Oubeid menacé de mort !

Ce soir à 20h38, j’ai reçu un appel de ce numéro : +269 322 5750.
Mon interlocuteur s’est présenté comme le frère du gouverneur de Mohéli. Il m’a clairement menacé de mort, affirmant que si je mets les pieds à Mohéli, il m’assassinera, à la suite d’une interview dans laquelle mon invité a critiqué le gouverneur.

Je rends cette menace publique et j’en prends acte. Elle ne m’empêchera pas d’exercer mon métier de journaliste. Je ne céderai ni à l’intimidation ni aux menaces. Les autorités compétentes sont désormais interpellées.

Journaliste Oubeid Mchangama

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières