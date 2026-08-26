"Un grand merci à la délégation de nos frères et sœurs de l’île comorienne de Mayotte"

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0 0 26 août 2026 2026-08-26T15:12:00+02:00 Modifier ce post

"Un grand merci à la délégation de nos frères et sœurs de l’île comorienne de Mayotte". ette célébration s’est déroulée sous la bienveillance de Son E

"Un grand merci à la délégation de nos frères et sœurs de l’île comorienne de Mayotte"

Hier, la Place de l’Indépendance a vécu au rythme du Maoulid Nabawi du Gouvernement. Une foule nombreuse venue de l'ensemble de nos 4 îles a célébré la naissance du Prophète Muhammad (SWS) dans un esprit de communion et de paix.

Je tiens à féliciter chaleureusement les organisateurs de cet événement pour la réussite de cette cérémonie, avec une mention particulière à Fundi Moussa pour son engagement et son dévouement.

Cette célébration s’est déroulée sous la bienveillance de Son Excellence le Président Azali Assoumani, qui œuvre sans relâche pour la préservation de nos valeurs spirituelles et culturelles.

Un grand merci également à la délégation de nos frères et sœurs de l’île comorienne de Mayotte, dont la présence témoigne une fois de plus de l’unité indéfectible de notre nation comorienne, une et indivisible.

Que ce Maoulid soit source de bénédictions pour les Comores.

M. Youssoufa Mohamed Ali, Directeur de Cabinet du Président, chargé de la Défense.

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