Comores : il est temps de mettre fin au mépris et de défendre notre dignité. Avec les compétences requises, la volonté politique et le courage de défe

Comores : il est temps de mettre fin au mépris et de défendre notre dignité







Avec de telles paroles, quand les dirigeants comoriens décideront-ils enfin de montrer à l’ancien colonisateur que l’Afrique a changé et que les peuples africains ne sont plus disposés à accepter le mépris et l’humiliation ? Avec de telles paroles, quand les dirigeants comoriens décideront-ils enfin de montrer à l’ancien colonisateur que l’Afrique a changé et que les peuples africains ne sont plus disposés à accepter le mépris et l’humiliation ?





Cette affaire ne demande pas nécessairement l’intervention du président de la République. Elle exige surtout un ministre de l’Intérieur courageux, compétent et déterminé, capable d’assumer pleinement ses responsabilités et de prendre les décisions nécessaires.





Avec les compétences requises, la volonté politique et le courage de défendre la dignité des Comores et du peuple comorien, cette affaire pourrait être traitée avec sérieux et fermeté entre la France et les Comores.





Il est temps que les relations entre les deux pays reposent sur le respect mutuel, la dignité et la souveraineté de chaque nation, et non sur le mépris ou un sentiment de supériorité.





ISMAEL De Charif