Comores : il est temps de mettre fin au mépris et de défendre notre dignité

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 21 août 2026 2026-08-21T12:27:00+02:00 Modifier ce post

Comores : il est temps de mettre fin au mépris et de défendre notre dignité. Avec les compétences requises, la volonté politique et le courage de défe

Comores : il est temps de mettre fin au mépris et de défendre notre dignité


Comores : il est temps de mettre fin au mépris et de défendre notre dignité

Avec de telles paroles, quand les dirigeants comoriens décideront-ils enfin de montrer à l’ancien colonisateur que l’Afrique a changé et que les peuples africains ne sont plus disposés à accepter le mépris et l’humiliation ?

Cette affaire ne demande pas nécessairement l’intervention du président de la République. Elle exige surtout un ministre de l’Intérieur courageux, compétent et déterminé, capable d’assumer pleinement ses responsabilités et de prendre les décisions nécessaires.

Avec les compétences requises, la volonté politique et le courage de défendre la dignité des Comores et du peuple comorien, cette affaire pourrait être traitée avec sérieux et fermeté entre la France et les Comores. 

Il est temps que les relations entre les deux pays reposent sur le respect mutuel, la dignité et la souveraineté de chaque nation, et non sur le mépris ou un sentiment de supériorité.

ISMAEL De Charif

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières