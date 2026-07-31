"Vente de la Coupe du monde": "C'est énorme pour nous", Saïd Ali Saïd Athouman explique pourquoi il réfléchit au projet d'Infantino. "Notre problème..

"Vente de la Coupe du monde": "C'est énorme pour nous", le président d’une fédération africaine explique pourquoi il réfléchit au projet d'Infantino







Président de la fédération des Comores, Saïd Ali Saïd Athouman a justifié sa volonté d’étudier la proposition de Gianni Infantino sur la création puis la vente d’une société commerciale de la Fifa. Le dirigeant comorien est tenu par des enjeux financiers. Président de la fédération des Comores, Saïd Ali Saïd Athouman a justifié sa volonté d’étudier la proposition de Gianni Infantino sur la création puis la vente d’une société commerciale de la Fifa. Le dirigeant comorien est tenu par des enjeux financiers.





Soucieux d’augmenter les revenus de la Fifa, Gianni Infantino souhaite lancer une filiale commerciale (FFE) de l’instance et ouvrir son capital à des investisseurs privés. Pour défendre son projet, le patron du football mondial assure que la Fifa garderait la main sur la société et que la levée de fonds estimée à 4,2 milliards de dollars (environ 3,7 milliards d’euros) profiterait à chacune des 211 associations membres.





Après les révélations de la presse sur cette idée de "vente de la Coupe du monde" à des proches de Donald Trump puis la déclaration d’intention de la Fifa via un communiqué, l’UEFA a enragé et mène la fronde contre Gianni Infantino. Si d’autres confédérations comme la CONCACAF et l’AFC ont aussi exprimé de sérieux doutes, la CAF est ouverte à la discussion. Affilié à l’instance africaine, le président de la Fédération des Comores a expliqué pourquoi lui et nombreux dirigeants d’Afrique devront sérieusement étudier l’offre de la Fifa.





"Notre problème, c'est comment obtenir de l'argent", a indiqué Saïd Ali Saïd Athouman auprès du journal L’Équipe. "En ce moment, nous n'avons aucun sponsor."

"Si j'avais été un Européen, je n'aurais peut-être pas cette idée"





Le dirigeant comorien a rappelé que, comme l’UEFA, la CAF va tenir une réunion pour décider de la marche à suivre. Mais, à l’inverse de l’instance européenne qui a adopté une position commune pour rejeter le plan de Gianni Infantino, la confédération africaine n’a pas encore tranché. Saïd Ali Saïd Athouman l’assure, les nations africaines ne peuvent pas être aussi directes que l’Europe et doivent a minima réfléchir à la création puis à l’ouverture d’une société commerciale de la Fifa.





"Si j'avais été un Européen, je n'aurais peut-être pas cette idée mais je vis une autre réalité", a encore justifié le président de la fédération comorienne. Et comme lui, de nombreuses associations membres verront d’un bon œil la manne financière promise par la Fifa :

une augmentation de 20 millions de dollars (17,5 millions d’euros) des aides qui doivent être versées via le Programme FIFA Forward (FFP) sur le cycle 2027-2030

un chèque ponctuel de 20 millions de dollars pour les associations adhérant de manière libre et volonté au Programme FIFA Fast Forward (FFFP)

"Vous savez que nous avons du mal à payer nos salariés"





À ceci près, comme le rappelle le Saïd Ali Saïd Athouman, que cela suppose des interrogations sur le maintien de l’indépendance de la Fifa vis-à-vis des investisseurs privés de la filiale FFE.





Des craintes d’autant plus fortes que le Comorien n’a pas manqué de rappeler que Gianni Infantino s’est "déjà couché" avec l’annulation du carton rouge de Folarin Balogun pendant la Coupe du monde 2026.





Le patron du football comorien a conclu ses explications sur cet épineux projet de société commerciale de la Fifa en rappelant, malgré son espoir de voir la Fifa garder ses valeurs, la réalité économique de sa fédération et de celles d’autres associations membres de la CAF: "Si on prend 20 millions, sous certaines conditions, c'est énorme pour nous! Vous savez que nous avons du mal à payer nos salariés." Un argument de poids qui pourrait convaincre de nombreux dirigeants parmi les 211 associations membres. Et pas uniquement en Afrique.



