Inde - Comores : un partenariat stratégique au service du développement....et de l'amitié entre les peuples

Inde - Comores : un partenariat stratégique au service du développement, de la prospérité et de l'amitié entre les peuples. Il ressort que les relatio

RÉPUBLIQUE DE L'INDE, CONSULAT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'INDE AUPRÈS DE L'UNION DES COMORES





COMMUNIQUÉ OFFICIEL





L'Inde et les Comores : un partenariat stratégique au service du développement, de la prospérité et de l'amitié entre les peuples





Moroni, juillet 2026







À l'issue d'un entretien accordé par Monsieur Shémir KAMOULA, Consul de la République de l'Inde auprès de l'Union des Comores, À l'issue d'un entretien accordé par Monsieur Shémir KAMOULA, Consul de la République de l'Inde auprès de l'Union des Comores,





Il ressort que les relations d'amitié et de coopération entre la République de l'Inde et l'Union des Comores connaissent une dynamique particulièrement positive, fondée sur les valeurs de confiance, de respect mutuel, de solidarité et de développement partagé.





Le Consul a souligné que la coopération entre l'Inde et les Comores s'inscrit pleinement dans la vision de Son Excellence Shri Narendra Modi, Premier ministre de la République de l'Inde, qui place les pays partenaires de l'océan Indien au cœur de la politique étrangère indienne.





Cette vision repose sur un partenariat durable favorisant la sécurité, la croissance économique, le développement humain, les énergies renouvelables, le renforcement des capacités et la prospérité commune.





Dans cet esprit, la République de l'Inde poursuit son engagement aux côtés de l'Union des Comores afin d'accompagner les priorités de développement définies par les autorités comoriennes.





Depuis le début de l'année 2026, plusieurs réalisations concrètes illustrent la qualité exceptionnelle de cette coopération.





Dans le domaine du renforcement des capacités, la République de l'Inde a organisé la cérémonie officielle du programme Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC), programme emblématique du Gouvernement indien permettant aux cadres, fonctionnaires et professionnels comoriens d'accéder à des formations d'excellence dans des secteurs stratégiques tels que l'administration publique, la santé, les technologies de l'information, les énergies renouvelables, l'agriculture, la gouvernance et le développement économique.





Dans le secteur de la santé, la République de l'Inde a procédé à la remise officielle de six (6) Ambulances destinées à renforcer les capacités des services de santé et à améliorer la prise en charge des populations sur l'ensemble du territoire national.





Toujours dans le domaine de la santé, la République de l'Inde a réalisé l'installation d'un système solaire photovoltaïque d'une capacité de 72 kW à l'Hôpital de Hombo, sur l'île d'Anjouan.

Cette infrastructure garantit désormais une alimentation électrique fiable et durable pour cet établissement de santé, tout en contribuant à la transition énergétique et à la protection de l'environnement.





Dans le secteur de l'éducation et des infrastructures, l'Inde a également remis six (6) Bus destinés à l'Université des Comores ainsi que six (6) Camions, contribuant au renforcement des capacités logistiques des institutions publiques et à l'amélioration des services rendus à la population.





Dans le cadre de son engagement en faveur du développement durable, la République de l'Inde a également fourni à la SONED des pompes solaires d'extraction d'eau, une technologie innovante permettant de faciliter l'accès à l'eau grâce à l'utilisation des énergies renouvelables. Cette initiative répond directement aux besoins des communautés tout en soutenant les objectifs de développement durable.





Ces différentes réalisations traduisent la volonté constante de la République de l'Inde de contribuer au développement économique et social de l'Union des Comores et illustrent la profondeur des liens historiques qui unissent les deux pays.





Au-delà des projets déjà réalisés, plusieurs autres initiatives sont actuellement en cours de préparation dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la formation professionnelle, des infrastructures, de la transition énergétique, de la transformation numérique, de l'innovation, de l'économie bleue et du développement des compétences. Ces projets viendront renforcer davantage le partenariat stratégique entre l'Inde et les Comores.





À cette occasion, Monsieur Shémir KAMOULA, Consul de la République de l'Inde auprès de l'Union des Comores, a déclaré :





« L'Union des Comores occupe une place importante dans la coopération de la République de l'Inde avec les États de l'océan Indien. Notre ambition est de bâtir un partenariat toujours plus solide, fondé sur la confiance, le respect mutuel et des réalisations concrètes au bénéfice de nos deux peuples. Les projets déjà mis en œuvre témoignent de notre engagement commun, et d'autres initiatives viendront renforcer davantage cette coopération exemplaire. »





La République de l’Inde et Le Consulat de l'Inde auprès de l'Union des Comores réaffirme sa volonté de poursuivre cette coopération dans un esprit d'amitié sincère et de partenariat durable.





La République de l'Inde et Le Consulat exprime sa très haute considération et ses sincères remerciements à Son Excellence Monsieur Azali Assoumani, Président de l'Union des Comores, pour sa vision, son leadership et son engagement constant en faveur du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre l'Union des Comores et la République de l'Inde. Grâce à son attachement au dialogue, à la coopération internationale et au développement partagé, les relations bilatérales entre nos deux pays connaissent aujourd'hui un essor remarquable.





La République de l'Inde et Le Consulat adresse également ses remerciements au Gouvernement de l'Union des Comores, aux ministères concernés, aux institutions partenaires ainsi qu'à l'ensemble des acteurs qui contribuent, par leur engagement et leur collaboration, à la réussite des projets de coopération entre les deux pays.





La République de l'Inde réaffirme sa détermination à demeurer un partenaire fiable et engagé de l'Union des Comores et renouvelle son attachement à une coopération toujours plus étroite, inspirée par les valeurs communes d'amitié, de paix, de solidarité et de prospérité partagée.





Publié par le Consulat de la République de l'Inde auprès de l'Union des Comores sous l'autorité de Mr Shémir KAMOULA Consul de la République de l'Inde